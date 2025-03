Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία έστειλε με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν , Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν λίγο πριν τη σημερινή σύνοδο στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει «Πηγαίνω στο Λονδίνο για να επισημάνω τη συνεχή υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Ο δρόμος προς την ειρήνη είναι η δύναμη. Η αδυναμία γεννά περισσότερο πόλεμο. Θα στηρίξουμε την Ουκρανία, αναλαμβάνοντας παράλληλα μια πρωτοβουλία για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας».

On my way to London to highlight Europe’s ongoing support to Ukraine that can lead to just and lasting peace in Ukraine.

The path to peace is strength.

Weakness breeds more war.

We will support Ukraine, while undertaking a surge in European defence.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2025