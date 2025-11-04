Ένας Αυστραλός στρατιώτης έγραψε στην μητέρα του ενώ ταξίδευε προς τον πόλεμο στη Γαλλία, όπου θα σκοτωνόταν, και έριξε το γράμμα στη θάλασσα μέσα σε ένα μπουκάλι. Το μήνυμα, με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1916, βρέθηκε μέσα στο μπουκάλι που κατέληξε σε μια απομακρυσμένη παραλία της Αυστραλίας κοντά στο Esperance, 750 χιλιόμετρα νότια του Περθ στη Δυτική Αυστραλία.

«Όλα πάνε καλά. Το φαγητό μέχρι τώρα είναι πολύ καλό, με εξαίρεση ένα γεύμα, το οποίο πετάξαμε στη θάλασσα», είχε γράψει ο 28χρονος στρατιώτης Malcolm Alexander Neville, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη στη Γαλλία τον Απρίλιο του 1917. Και υπογράφει «ο αγαπημένος σου γιος Malcolm, κάπου στον ωκεανό». Το

μήνυμα ζητούσε από «τον άνθρωπο που θα βρει αυτό το μπουκάλι» να στείλει το περιεχόμενό του στη μητέρα του στη μικρή πόλη Wilkawatt στη Νότια Αυστραλία.

