Μια ανάρτηση με νόημα προς πάσα κατεύθυνση έκανε νωρίτερα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Λευκός Οίκος.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση η οποία συνοδεύεται και από βίντεο αναφέρεται:

«Τα θωρηκτά της Αμερικής ήταν πάντα αδιαμφισβήτητα σύμβολα εθνικής ισχύος. Θα βοηθήσουν στη διατήρηση της αμερικανικής στρατιωτικής υπεροχής, θα αναβιώσουν την αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία και θα εμπνεύσουν φόβο στους εχθρούς της Αμερικής σε όλο τον κόσμο.» – Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.