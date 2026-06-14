Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει άλλες επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

«Η επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στη Βηρυτό, δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μία τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του Truth Social.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι απειλών, αλλά η επίθεση στην οποία απαντούσε ήταν πολύ μικρή και ασήμαντη, κανείς δεν έπαθε τίποτα, δεν τραυματίστηκε ούτε σκοτώθηκε, και δεν θα έπρεπε να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.» επισήμανε ο ίδιος.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ κλείνοντας την ανάρτησή του, με τη φράση «Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!».