Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του προσεύχονται για την υγεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος υποβλήθηκε χθες Τρίτη (13/10) σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος.

«Η Τζανέτ κι εγώ προσευχόμαστε για την υγεία του ποντίφικα μετά την πρόσφατη διάγνωσή του. Είθε ο Κύριος να του δίνει δύναμη και το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί το ιατρικό προσωπικό που φροντίζει τον Άγιο Πατέρα», αναφέρει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Jeanette and I are united in prayer for @PONTIFEX’s health following his recent diagnosis. May the Lord give him strength and the Holy Spirit guide the medical professionals taking care of the Holy Father. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 13, 2026

Από τη δική του πλευρά ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι «σκέψεις και οι προσευχές» του βρίσκονται κοντά στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, μετά την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος από τον δεξιό πνεύμονα του Ποντίφικα.

«Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους Καθολικούς σε ολόκληρο τον κόσμο και εδώ στην Αυστραλία», ανέφερε ο Αλμπανέζι σε δήλωσή του, προσθέτοντας: «Είναι μια φωνή υπέρ της ειρήνης, της ανθρωπιάς και της λογικής στον σύγχρονο κόσμο μας».