Η Brigitte Macron, θύμα μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που την παρουσιάζει ως «γεννημένη άνδρα» με το όνομα Jean-Michel Trogneux, αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας, όπως αποκάλυψε ο αμερικανός δικηγόρος της Tom Clare σε ένα podcast του BBC, θέλει να αποκαταστήσει μια για πάντα την αλήθεια.

Στόχος της άνευ προηγουμένου νομικής δράσης είναι η Candace Owens, αστέρι της αμερικανικής ακροδεξιάς και influencer που αναπαρήγαγε τη θεωρία συνωμοσίας στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Εμανουέλ και η Brigitte Macron μήνυσαν την Owens για δυσφήμιση, καταθέτοντας την αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Delaware. Το ζευγάρι, εξηγεί τώρα ο δικηγόρος, θέλει να προσκομίσει στους δικαστές επιστημονικά στοιχεία, επίσημα έγγραφα και ακόμη και φωτογραφίες της εγκυμοσύνης για να διαψεύσει κάθε υπονοούμενο.