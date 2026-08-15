Μια αιματηρή τραγωδία συνέβη στην κομητεία Μισόκι στο Μίσιγκαν, καθώς πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από διαδοχικά επεισόδια με πυροβολισμούς.

Μετά από ανθρωποκυνηγητό των Αρχών, ο 39χρονος ύποπτος, Τσαντ Χίκμαν, εντοπίστηκε επίσης νεκρός σε δασώδη περιοχή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους έξι.

Η αστυνομική επιχειρησιακή κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου, όταν κλήσεις για πυροβολισμούς οδήγησαν τους αστυνομικούς σε κατοικία βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ. Εκεί εντοπίστηκαν τρία άτομα χωρίς αισθήσεις και ένα ακόμη βαριά τραυματισμένο, το οποίο διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο δράστης είχε ήδη τραπεί σε φυγή, προκαλώντας συναγερμό στην Πολιτειακή Αστυνομία, η οποία εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για έναν οπλισμένο και επικίνδυνο ύποπτο.

Κατά τη διάρκεια των σαρώσεων στην ευρύτερη περιοχή, οι Αρχές ανακάλυψαν ένα τέταρτο θύμα σε διαφορετική κατοικία. Η κατάληξη της υπόθεσης γράφτηκε κοντά στη λίμνη Γουίτλοκ, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά το εγκαταλελειμμένο όχημα του Χίκμαν μέσα στο δάσος, και στη συνέχεια τη σορό του ίδιου, μαζί με τη σορό ενός ακόμα ατόμου.

Η Υποδιοικητής Άσλεϊ Μίλερ έκανε λόγο για μια οδυνηρή κατάσταση που δοκιμάζει την τοπική κοινωνία, τονίζοντας ότι οι ερευνητές εργάζονται πυρετωδώς σε όλα τα σημεία των επιθέσεων για τη συλλογή στοιχείων.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις πληγείσες περιοχές, ενώ η ταυτοποίηση των θυμάτων καθυστερεί μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Η Κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, δηλώνοντας πως οι σκέψεις της βρίσκονται με τα θύματα και τις οικογένειές τους.