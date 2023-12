Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει αστυνομικό στο Μίσιγκαν να βγάζει την τελευταία στιγμή από φλεγόμενο όχημα ηλικιωμένη γυναίκα. Ο αξιωματικός δημόσιας ασφάλειας επαινείται για τις γρήγορες και γενναίες ενέργειές του.

Ο αστυνομικός Cameron Rieper τράβηξε τη γυναίκα από τη θέση του οδηγού ενός GMC Sierra περίπου στις 10 μ.μ. το Σάββατο ενώ το όχημα είχε πέσει σε χαντάκι και είχε πάρει φωτιά, όπως αναφέρει η Macomb Daily.

Ο Rieper, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης είπε ότι δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. «Ήταν υπόθεση ζωής και θανάτου. Ήξερα ότι αν δεν την έβγαζα αμέσως θα καεί. Το ένστικτό μου μπήκε μπροστά».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, συνοδευόμενη από τον Rieper, στο νοσοκομείο McLaren Macomb στο Mount Clemens.

Δείτε το βίντεο από την στιγμή της διάσωσης:

A Michigan police officer is being hailed as a hero for saving a woman’s life after he pulled her from a burning vehicle. https://t.co/WWPwoxpgWV pic.twitter.com/itszVFaB7h

— ABC News (@ABC) December 20, 2023