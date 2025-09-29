Ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, ο 40χρονος που άνοιξε πυρ την Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους οκτώ, ήταν βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και γνωστός ακτιβιστής, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Εκπρόσωπος του Σώματος Πεζοναυτών δήλωσε στο CNN ότι ο Σάνφορντ υπηρέτησε ως λοχίας από το 2004 έως το 2008, λαμβάνοντας διακρίσεις για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση «Ιρακινή Ελευθερία» το καλοκαίρι του 2007. Πριν μετατεθεί στο Ιράκ, είχε υπηρετήσει στην Ιαπωνία. Απόφοιτος του Λυκείου Γκούντριτς το 2004, είχε αναγνωριστεί επισήμως ως βετεράνος από το σχολείο του.

Στην προσωπική του ζωή, ο Σάνφορντ ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός μικρού αγοριού με σοβαρή γενετική διαταραχή, γεγονός που είχε οδηγήσει την οικογένεια να ζητήσει οικονομική στήριξη μέσω διαδικτυακών καμπανιών. Ο ίδιος είχε εγκαταλείψει προσωρινά τη δουλειά του ως οδηγός φορτηγού στην Coca Cola για να στηρίξει το παιδί του στις πολύμηνες νοσηλείες και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Σε αναρτήσεις του περιέγραφε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένεια, σημειώνοντας πως ακόμη και η θητεία του στο Ιράκ δεν συγκρινόταν με την πρόκληση της μάχης για την υγεία του παιδιού του.

Οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυπταν, επίσης, την αγάπη του για το κυνήγι, με φωτογραφίες από θηράματα που είχε σκοτώσει.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Σάνφορντ, κάτοικος Μπάρτον, εισέβαλε οπλισμένος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Γκραντ Μπλαν, πυροβόλησε εναντίον των πιστών και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο κτήριο. Λίγο αργότερα, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.