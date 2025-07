Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι χθες Σάββατο μπροστά σε σούπερ μάρκετ στην πολιτεία Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έλαβαν μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) τηλεφωνική κλήση με την οποία ειδοποιήθηκαν για συμβάν μπροστά σε υποκατάστημα της αλυσίδας Walmart στην Τράβερς Σίτι, εξήγησε η πολιτειακή αστυνομία του Μίσιγκαν.

«Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, οι λεπτομέρειες είναι περιορισμένες μέχρι στιγμής», ενημέρωσε μέσω X.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

🚨#BREAKING: Emergency officials have issued a mass casualty incident after multiple people have been attacked in a mass stabbing inside a Walmart

📌#TraverseCity | #Michigan

At this time A mass stabbing has occurred at a Walmart in Traverse City, Michigan, that has prompted a… pic.twitter.com/OhV9usjHSF

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 26, 2025