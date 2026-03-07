Τρεις ακόμη άνθρωποι προστέθηκαν στον τραγικό απολογισμό από το κύμα ανεμοστρόβιλων, που πλήττει το Μίσιγκαν. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους μια 47χρονη μητέρα και η 13χρονη κόρη της.

 

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων, περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Αμερικανοί, βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων. Στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας περιλαμβάνονται οι μητροπολιτικές ζώνες του Κάνσας Σίτι στο Μιζούρι, της Τάλσα στην Οκλαχόμα και της Ομάχα στη Νεμπράσκα.

 

 


Παράλληλα, περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ελαφρώς μικρότερο αλλά σημαντικό κίνδυνο σε μια ευρύτερη ζώνη, που εκτείνεται από το Ντάλας και την Οκλαχόμα Σίτι μέχρι το Μιλγουόκι στο Ουισκόνσιν.

Μετεωρολόγοι της AccuWeather εξηγούν ότι τα ισχυρά φαινόμενα προκαλούνται από τη σύγκρουση θερμών αερίων μαζών που κινούνται βόρεια από την ακτή του Κόλπου με ψυχρότερο αέρα που κατεβαίνει από τον Καναδά.

 


Οι ανοιξιάτικες καταιγίδες, περίοδος που συχνά αποκαλείται «εποχή των ανεμοστρόβιλων», συνοδεύονται από έντονες βροχοπτώσεις στην Πενσυλβάνια, ενώ η Μασαχουσέτη, το Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ, βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές πλημμύρες.

 


Την ίδια στιγμή, στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ, καταγράφονται ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που φτάνουν ακόμη και τους 20 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο.

 

 

