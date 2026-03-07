Τρεις ακόμη άνθρωποι προστέθηκαν στον τραγικό απολογισμό από το κύμα ανεμοστρόβιλων, που πλήττει το Μίσιγκαν. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους μια 47χρονη μητέρα και η 13χρονη κόρη της.

Another angle of the Union City / Union Lake tornado from Amy Wilkinson. This is absolutely devastating to see. 🌪️ Looking at the debris ball and the sheer power of this thing, this has to be at least an EF3 or even a low-end EF4. The damage is significant. But seriously… where… pic.twitter.com/F1OqRcSvJ6 — ChaseWithHam (@Ham_BklynWx) March 7, 2026

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων, περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Αμερικανοί, βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων. Στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας περιλαμβάνονται οι μητροπολιτικές ζώνες του Κάνσας Σίτι στο Μιζούρι, της Τάλσα στην Οκλαχόμα και της Ομάχα στη Νεμπράσκα.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update video of the destruction from the tornadoes that touched down in Union City, Michigan .

Reports that 3 people have died along with multiple injuries due to the storms. pic.twitter.com/4A1b1dsGCR — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) March 7, 2026



Παράλληλα, περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ελαφρώς μικρότερο αλλά σημαντικό κίνδυνο σε μια ευρύτερη ζώνη, που εκτείνεται από το Ντάλας και την Οκλαχόμα Σίτι μέχρι το Μιλγουόκι στο Ουισκόνσιν.

Μετεωρολόγοι της AccuWeather εξηγούν ότι τα ισχυρά φαινόμενα προκαλούνται από τη σύγκρουση θερμών αερίων μαζών που κινούνται βόρεια από την ακτή του Κόλπου με ψυχρότερο αέρα που κατεβαίνει από τον Καναδά.

Three dead, 12 injured after tornado rips through southern Michigan https://t.co/uyQgW0qCQQ — News 4 San Antonio (@News4SA) March 7, 2026



Οι ανοιξιάτικες καταιγίδες, περίοδος που συχνά αποκαλείται «εποχή των ανεμοστρόβιλων», συνοδεύονται από έντονες βροχοπτώσεις στην Πενσυλβάνια, ενώ η Μασαχουσέτη, το Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ, βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές πλημμύρες.

#BREAKING | 3 people were killed and several others injured after a suspected tornado tore through parts of southern Michigan, causing significant damage to homes and infrastructure #Michigan #tornado #weatherupdates #damage pic.twitter.com/AJRAiclPPC — WION (@WIONews) March 7, 2026



Την ίδια στιγμή, στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ, καταγράφονται ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που φτάνουν ακόμη και τους 20 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο.