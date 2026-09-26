Συγκλονιστικές αποκαλύψεις βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της 29χρονης Τάσια Φόρτσιουν στο Τζάκσον του Μισισίπι, η σορός της οποίας είχε βρεθεί απαγχονισμένη σε δέντρο στις 3 Αυγούστου.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών για αυτοκτονία, οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν ότι η μητέρα τεσσάρων παιδιών δολοφονήθηκε άγρια κατά τη διάρκεια διαμάχης για ναρκωτικά και στη συνέχεια οι δράστες έστησαν μια «σκηνή λιντσαρίσματος» για να συγκαλύψουν το έγκλημα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών.

Από την «αυτοκτονία» στη στυγερή δολοφονία

Η υπόθεση της 29χρονης Τάσια Φόρτσιουν, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 3 Αυγούστου έξω από εγκαταλελειμμένη κατοικία στην οδό Road of Remembrance στο Τζάκσον του Μισισίπι, έλαβε δραματικές διαστάσεις.

Αν και οι τοπικές αρχές εξέτασαν αρχικά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, τα νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με το Associated Press αποδεικνύουν ότι πρόκειται για πρωτοφανή εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ντετέκτιβ Σάμουελ Ντουκς, η 29χρονη δολοφονήθηκε έπειτα από άγρια συμπλοκή που σχετιζόταν με κυκλώματα ναρκωτικών.

«Ο απαγχονισμός της Τάσια Φόρτσιουν ήταν στημένος. Η 29χρονη πάλεψε σκληρά με τους δράστες της πριν την δολοφονήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ντετέκτιβ.

Οι δράστες μετέφεραν τη σορό της στην αυλή του εγκαταλελειμμένου σπιτιού και την κρέμασαν από ένα δέντρο, δημιουργώντας μια σκηνή που προσομοίαζε σε λιντσάρισμα.

Εκτιμάται ότι η σορός της παρέμεινε στο σημείο για δύο έως τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί, ενώ οι αρχές αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων θανάτου.

Οι τρεις συλλήψεις και οι κατηγορίες

Για την εμπλοκή τους στη δολοφονία της Φόρτσιουν συνελήφθησαν τρεις άνδρες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Ο Ζάρκ Ράτλιφ, 51 ετών, συνελήφθη μετά από καταθέσεις μαρτύρων. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι ήταν φίλος με το θύμα και ότι είχαν συγκατοικήσει στο παρελθόν, ωστόσο οι τοποθετήσεις του προδίδουν την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Έρνεστ Λόιντ, 25 ετών, κατηγορείται ότι ήταν το πρόσωπο που κρέμασε τη 29χρονη στο δέντρο χρησιμοποιώντας ένα μαύρο καλώδιο, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που είχαν λίγα λεπτά πριν το φονικό, ενώ το τρίτο πρόσωπο, ο Έρικ Κλαρκ, 45 ετών, παραδόθηκε οικειοθελώς στις αστυνομικές αρχές και κατηγορείται επίσης για συνέργεια στη δολοφονία και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή.

Η σπαρακτική μαρτυρία της μητέρας

Συγκινητική ήταν η αντίδραση της μητέρας του θύματος, Κρίστι Σπάιβι, η οποία μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο τόνισε ότι γνώριζε από την πρώτη στιγμή πως η κόρη της δεν είχε αυτοκτονήσει.

«Αυτό που με ενόχλησε ήταν όταν είπαν ότι η Τάσια πάλεψε για τη ζωή της. Ξέρω ότι το έκανε. Ξέρω την κόρη μου», δήλωσε συντετριμμένη η Σπάιβι.

Η μητέρα της 29χρονης ανέφερε ότι η κόρη της, μητέρα τεσσάρων παιδιών, αντιμετώπιζε προβλήματα στεγαστικής αβεβαιότητας τα τελευταία χρόνια, ωστόσο κατέβαλλε προσπάθειες να ορθοποδήσει, σχεδιάζοντας τη δημιουργία μιας δικής της εταιρείας καθαρισμού. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς να καταδικαστούν αθώοι άνθρωποι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο κοινωνικό αναβρασμό στις ΗΠΑ, καθώς η εικόνα μιας κρεμασμένης γυναίκας στο Μισισίπι ξύπνησε μνήμες από το σκοτεινό παρελθόν της φυλετικής βίας και των λιντσαρισμάτων στην αμερικανική πολιτεία.