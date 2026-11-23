Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρέθηκε η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Ντανιέλ Γιαμπλόνκα, κατά τον προκριματικό γύρο των εθνικών ενδυμασιών στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2026, που διεξάγεται στο Πουέρτο Ρίκο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της το βράδυ του Σαββάτου (21/11), η 25χρονη καλλονή περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας μια μακριά, περίτεχνη κάπα, δημιουργία του Ισραηλινού σχεδιαστή με έδρα το Λος Άντζελες, Τζέικομπ Μέιρ. Η εντυπωσιακή κάπα απεικόνιζε την Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και έφερε κεντημένο ένα μήνυμα ειρήνης σε τρεις γλώσσες: εβραϊκά, αραβικά και αγγλικά.

Ωστόσο, μόλις η Γιαμπλόνκα έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή, η ατμόσφαιρα στο στάδιο ηλεκτρίστηκε. Μια σημαντική μερίδα του κοινού την υποδέχθηκε με έντονα γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες, δημιουργώντας εμφανή αμηχανία, ενώ, στον αντίποδα, άλλοι θεατές επιχείρησαν να απαντήσουν με υποστηρικτικά χειροκροτήματα.

Το βίντεο από το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από παρευρισκόμενους, έκανε αμέσως τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας κύμα αντιπαραθέσεων και ποικίλων σχολίων, αναδεικνύοντας τον έντονο πολιτικό αντίκτυπο που επηρεάζει συχνά τις διεθνείς διοργανώσεις.

Δείτε τι συνέβη: