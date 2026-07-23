Ένα οικογενειακό ταξίδι αναψυχής μετατράπηκε σε εφιάλτη στην ακτή West Mersea του Έσεξ. Η Shelina Rahman, εκπαιδευτικός ηλικίας περίπου 40 ετών, και η 15χρονη κόρη της, Sameeha, έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ανασύρουν από το νερό ένα 6χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από τα ορμητικά κύματα.

Η οικογένεια απολάμβανε τη βόλτα της κοντά στο Sea View Holiday Park, όταν η απότομη άνοδος της παλίρροιας παρέσυρε το μικρό παιδί. Μητέρα και κόρη βούτηξαν αμέσως στη θάλασσα για να βοηθήσουν, όμως εγκλωβίστηκαν και οι ίδιες στα ισχυρά ρεύματα της περιοχής.

Γιγαντιαία επιχείρηση των Αρχών και τραυματίες

Η κινητοποίηση των Αρχών, γύρω στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης, ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες περιπολικά, έξι ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, ναυαγοσωστικά σκάφη, καθώς και δύο ελικόπτερα (ένα του λιμενικού και ένα διακομιδών).

Ένας τραυματίας διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν οδικώς, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Αυτόπτες μάρτυρες και ιδιοκτήτες παραθαλάσσιων οικίσκων περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές της διάσωσης, τονίζοντας πως η άτυχη γυναίκα έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σώσει την οικογένειά της, πριν χάσει τις αισθήσεις της στο νερό.

Θλίψη και μηνύματα συμπαράστασης

Η Shelina Rahman ήταν σύζυγος του Dr. Mansur Rahman, ηγετικού στελέχους της πολιτικής οργάνωσης Jubo Dal UK (νεολαία του Εθνικιστικού Κόμματος Μπανγκλαντές), και κόρη του πρώην αντιπροέδρου του κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Mujibur Rahman.

Πλήθος συλλυπητήριων μηνυμάτων κατακλύζει τα μέσa κοινωνικής δικτύωσης, με φίλους και στελέχη του κόμματος να εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια των δύο γυναικών και να εύχονται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Andy Burnham, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Harlow, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και ευχαρίστησε τις δυνάμεις διάσωσης για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν σε αυτό το ιδιαίτερα επικίνδυνο πέρασμα.

Πηγή: Dailymail