Ζωντανή και σε καλή κατάσταση εντοπίστηκε στις ΗΠΑ η Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ, η οποία αγνοούνταν από τον Δεκέμβριο του 2001, όταν είχε φύγει από το σπίτι της για χριστουγεννιάτικα ψώνια και δεν επέστρεψε ποτέ. Η τότε 38χρονη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε σχεδόν 25 χρόνια αργότερα στη Βόρεια Καρολίνα, δίνοντας τέλος σε μία πολύκροτη υπόθεση που συγκαταλεγόταν στις μακροβιότερες εξαφανίσεις ενηλίκων στη χώρα.

Ο εντοπισμός μετά από νέα πληροφορία

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρόκινγχαμ, οι Αρχές έλαβαν πρόσφατα νέα στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό της, σήμερα 62χρονης, γυναίκας. Η επικοινωνία μαζί της έγινε άμεσα και επιβεβαιώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία της.

Κατόπιν δικού της αιτήματος, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο διαμονής της, για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητάς της.

Σύλληψη για εκκρεμές ένταλμα

Ωστόσο, μετά τον εντοπισμό της προέκυψε ότι εις βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2001. Η Σμιθ δεν είχε παρουσιαστεί σε δικαστήριο για υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, περίπου έναν μήνα, πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της στην κομητεία Ρόμπεσον, βάσει εντάλματος της κομητείας Ρόκινγχαμ. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 26 Μαρτίου.

Μια εξαφάνιση που άφησε βαθύ αποτύπωμα

Η εξαφάνιση της Σμιθ είχε δηλωθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2001, όταν έφυγε από το Eden της Βόρειας Καρολίνας με προορισμό τη Βιρτζίνια. Ο σύζυγός της ενημέρωσε τις Αρχές λίγες εβδομάδες αργότερα, ενώ στην έρευνα συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες δύο πολιτειών και ομοσπονδιακές Αρχές. Τα τρία παιδιά της, που τότε ήταν 19, 14 και 7 ετών, μεγάλωσαν με την αβεβαιότητα για την τύχη της μητέρας τους, συνεχίζοντας μαζί με συγγενείς να αναζητούν απαντήσεις.

Ανάμεικτα συναισθήματα και αναπάντητα ερωτήματα

Η είδηση του εντοπισμού της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην οικογένεια. Συγγενείς μίλησαν για ανακούφιση, αλλά και για πολλά ερωτήματα σχετικά με τους λόγους, που την οδήγησαν να εξαφανιστεί.

Η κόρη της, Αμάντα, σε δημόσια ανάρτησή της ανέφερε ότι βιώνει ταυτόχρονα χαρά, θυμό και θλίψη, επισημαίνοντας πως, ανεξαρτήτως της πορείας που θα ακολουθήσει η σχέση τους, το γεγονός ότι η μητέρα της είναι ζωντανή, είναι ένα ανεκτίμητο δώρο.

Παρά τον εντοπισμό της, οι συνθήκες της εξαφάνισής της παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η ίδια δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής εξηγήσεις για τη μακροχρόνια απουσία της, ούτε για το πώς κατάφερε να παραμείνει άφαντη για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο ως ένα σπάνιο παράδειγμα εξαφάνισης με απρόσμενη κατάληξη, αλλά χωρίς όλες τις απαντήσεις.