Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Τι απαντά για το Διεθνές Δίκαιο

Απαντώντας σε αιτιάσεις ότι η συγκεκριμένη ενέργεια των ΗΠΑ αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας εμφανίστηκε επιφυλακτικός και συνέδεσε το ζήτημα με τις «αδικίες», όπως τις χαρακτήρισε, εις βάρος της χώρας του στο παρελθόν.

«Με ανησυχεί περισσότερο η εκκωφαντική σιωπή των ίδιων ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, όταν στο παρελθόν παραβιαζόταν το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Μακεδονίας και του μακεδονικού λαού και κανείς δεν μιλούσε τότε. Τώρα, ξαφνικά, όλοι συζητούν για το αν παραβιάζεται ή όχι το διεθνές δίκαιο. Το ζήτημα αυτό θα το άφηνα στους ειδικούς του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο Χρ. Μίτσκοσκι.

Για το αν δημιουργείται «κακό προηγούμενο»

Σε ερώτηση αν η ενέργεια των ΗΠΑ δημιουργεί «κακό προηγούμενο» που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και αλλού στον κόσμο, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απάντησε ότι τα πραγματικά «κακά προηγούμενα» αφορούν τις αλλαγές που, όπως είπε, επιβλήθηκαν στη χώρα του.

«Κακό προηγούμενο ήταν η αλλαγή της σημαίας για να γίνει η χώρα μέλος του ΟΗΕ. Κακό προηγούμενο ήταν η τροποποίηση του Συντάγματος και η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, με την υπόσχεση ότι σε τρία ή τέσσερα χρόνια θα γινόμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι πραγματικά κακά προηγούμενα» σημείωσε.

«Υποστηρίζουμε πλήρως τα επιχειρήματα και τις ενέργειες των ΗΠΑ»

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης το 2011, υποστηρίζοντας ότι, παρά την ετυμηγορία υπέρ της τότε ΠΓΔΜ, η χώρα του παρεμποδίστηκε χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα.

«Υπήρξε επίσης μια απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης ότι η Μακεδονία δεν έπρεπε να παρεμποδιστεί αλλά παρεμποδίστηκε και τότε υπήρξε μια εκκωφαντική σιωπή από όλους όσοι σχολιάζουν σήμερα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για κακά προηγούμενα. Ως κυβέρνηση, υποστηρίζουμε πλήρως τα επιχειρήματα και τις ενέργειες του στρατηγικού μας εταίρου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής» κατέληξε ο Χρ. Μίτσκοσκι, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις στα Σκόπια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ