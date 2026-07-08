Σαφές μήνυμα προς τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στην Άγκυρα για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση ότι η ισορροπία και η συνοχή εντός της Συμμαχίας απαιτούν τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι σύμμαχοι οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ευαισθησίες όλων των πλευρών, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο σήμα για την ανάγκη προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ασφάλειας της χώρας μας.

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. «Η χώρα μας αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν αν επιλυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας».

Η τοποθέτηση αυτή του Έλληνα πρωθυπουργού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς διατυπώνεται από το έδαφος της Άγκυρας, σε μια χρονική συγκυρία όπου η περιφερειακή ασφάλεια και οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ηγετών της Συμμαχίας.

Ο ίδιος αναφερόμενος στην νέα ανάφλεξη των τελευταίων ωρών στη Μέση Ανατολή εξέφρασε την ελπίδα να αντέξει η εκεχειρία μεταξή ΗΠΑ και Ιράν.

Δείτε live εικόνα από τις εργασίες της Συνόδου μέσω Reuters: