Νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά σε άρθρο του στο Guardian, για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι μια συμφωνία για την επιστροφή τους στην Αθήνα παραμένει εφικτή, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη πολιτική βούληση.

Στο άρθρο του στο Guardian, ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προϋπέθετε την αναγνώριση της ιδιοκτησίας των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

Παράλληλα, απορρίπτει ένα μοντέλο επιστροφής που θα είχε τη μορφή δανεισμού, τονίζοντας ότι η Αθήνα δεν μπορεί να αποδεχθεί μια λύση στην οποία θα «δανείζεται» τμήματα ενός μνημείου που αποτελεί μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο 10μηνος δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό παράδειγμα για μια συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο διευθυντής του μουσείου είχε διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο «έτοιμο μοντέλο» για τέτοιες συμφωνίες, σημειώνοντας ωστόσο ότι η περίπτωση της Ταπισερί αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας.

Η διαφορά με την Ταπισερί της Μπαγιέ

Στο άρθρο του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η περίπτωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι διαφορετική, καθώς περίπου το μισό της ζωφόρου βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, κανείς δεν θα πρότεινε να κοπεί η Ταπισερί της Μπαγιέ στα δύο, προκειμένου να μοιραστεί μεταξύ δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι στόχος της Ελλάδας είναι η «επανένωση» των Γλυπτών στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι για την επίτευξη μιας συμφωνίας απαιτούνται «πολιτική βούληση και θάρρος».

Παράλληλα, αναφέρεται στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος στο παρελθόν είχε υποστηρίξει την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, ενώ πιο πρόσφατα έχει δηλώσει ότι το ζήτημα αφορά το Βρετανικό Μουσείο.

Τι είναι η Ταπισερί της Μπαγιέ Η Ταπισερί της Μπαγιέ είναι ένα μοναδικό μεσαιωνικό κέντημα μήκους σχεδόν 70 μέτρων, που δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα και αφηγείται μέσα από δεκάδες σκηνές τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας. Το έργο καταγράφει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μάχης του Χέιστινγκς το 1066, τη σύγκρουση μεταξύ του Γουλιέλμου του Κατακτητή και του Άγγλου βασιλιά Χάρολντ, καθώς και τον θάνατο του τελευταίου. Με κεντήματα σε λινό ύφασμα και έντονες παραστάσεις ανθρώπων, ζώων, πλοίων και μαχών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα έργα της μεσαιωνικής τέχνης και μια πολύτιμη πηγή για την ιστορία της Ευρώπης του 11ου αιώνα.

Πρόταση για ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι μια συμφωνία για τα Γλυπτά θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει τη δυνατότητα συνεργασιών σε εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση αρχαιοτήτων και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων.

Η τοποθέτηση αυτή γίνεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της πορείας των συνομιλιών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Βρετανικού Μουσείου.

Η Telegraph είχε μεταδώσει ότι οι συζητήσεις βρίσκονταν στα πρόθυρα κατάρρευσης. Πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες αμφισβήτησαν την εκτίμηση αυτή, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ολόκληρο άρθρο του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον Guardian:

«Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια, η Ταπισερί της Μπαγιέ βρίσκεται και πάλι στη Βρετανία. Η άφιξή της αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική στιγμή και μια υπενθύμιση ότι, στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πανταχού παρόντων οθονών, τα ιστορικά αντικείμενα εξακολουθούν να αιχμαλωτίζουν τη φαντασία του κοινού.

Το Βρετανικό Μουσείο περιγράφει την ταπισερί ως ένα από τα «θαύματα του μεσαιωνικού κόσμου». Ωστόσο, το μουσείο ήδη στεγάζει πολλά θαύματα, μεταξύ των οποίων και ένα που είναι άμεσα αναγνωρίσιμο: τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία αποσπάστηκαν με τη σμίλη και απομακρύνθηκαν παράνομα από την Αθήνα, για να μεταφερθούν στη Βρετανία πριν από περισσότερους από δύο αιώνες από τον λόρδο Έλγιν.

Υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ των δύο έργων. Και τα δύο σχεδιάστηκαν ως ενιαία έργα, προορισμένα να τα βλέπει και να τα κατανοεί κανείς ως σύνολο. Στην περίπτωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, αυτή η σχέση είναι επίσης αρχιτεκτονική: δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα στοιχεία του ίδιου του μνημείου. Κανείς δεν θα σκεφτόταν σοβαρά να κόψει στα δύο ό,τι έχει απομείνει από την ταπισερί και να εκθέσει το μισό στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ένας επαρκής τρόπος για να την κατανοήσει κανείς. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ένα ενιαίο αριστούργημα διαιρέθηκε και τα τμήματά του που έχουν διασωθεί βρίσκονται σήμερα κυρίως μοιρασμένα μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας.

Τα Γλυπτά αφηγούνται μια ιστορία μοναδικής ιστορικής σημασίας. Όχι μόνο για θεούς και ήρωες, αλλά και για την καθημερινή ζωή των πολιτών στην αρχαία Αθήνα. Έδωσαν μια οπτική έκφραση σε λίθο στη θρησκευτική, πολιτειακή και πολιτική ταυτότητα της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. Η ζωφόρος του Παρθενώνα, ειδικότερα, παραμένει μία από τις πιο συναρπαστικές αναπαραστάσεις της συλλογικής ζωής της πόλης από την οποία γεννήθηκε η δημοκρατία. Αποτελεί έναν ισχυρό ύμνο στην αθηναϊκή δημοκρατία.

Σε αντίθεση με τα Γλυπτά, η Ταπισερί της Μπαγιέ έχει διασωθεί ως ένα ενιαίο, συνεχές έργο, μήκους σχεδόν 70 μέτρων. Αφηγείται και αυτή μια ιστορία, από τα γεγονότα που προηγήθηκαν της νορμανδικής κατάκτησης έως τη μάχη του Χέιστινγκς και τον θάνατο του Χάρολντ. Το θαύμα της δεν βρίσκεται μόνο στις επιμέρους σκηνές, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτές βιώνονται όλες μαζί, ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το επιχείρημα υπέρ της επανένωσης δεν αποτελεί έκκληση για το άδειασμα των μουσείων του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την κατοχή ή τον νομικό τίτλο ιδιοκτησίας. Αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και εννοιολογικής ακεραιότητας ενός διαμελισμένου μνημείου εξαιρετικής οικουμενικής αξίας.

Τα σωζόμενα Γλυπτά θα πρέπει να ιδωθούν μαζί, την ίδια στιγμή, σε οπτική επαφή με το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε αυτό να καταστεί δυνατό.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την ιδιοκτησία των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι «δανειζόμαστε» τμήματα του δικού μας μνημείου. Και η βρετανική κοινή γνώμη τάσσεται ολοένα και περισσότερο στο πλευρό της Ελλάδας. Μια δημοσκόπηση με εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα, η οποία δημοσιεύθηκε πέρυσι, έδειξε ότι η πλειοψηφία υποστηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 72% συμφώνησε πως αυτά γίνονται καλύτερα κατανοητά ως μέρος ενός ενιαίου συνόλου μαζί με τον Παρθενώνα.

Για δεκαετίες, η Ελλάδα βρίσκεται σε διάλογο με τη Βρετανία προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνησή μου έχει διεξαγάγει λεπτομερείς συζητήσεις με την ηγεσία του Βρετανικού Μουσείου σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η επανένωση. Ως εκ τούτου, εξεπλάγην από την πρόσφατη πρόταση του Μουσείου ότι ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει τέτοιο πρότυπο.

Η Γαλλία έχει δανείσει το έργο τέχνης ως ένα αδιαίρετο σύνολο και το έργο αυτό θα επιστρέψει στη Γαλλία ως ένα αδιαίρετο σύνολο. Ο Παρθενώνας παρουσιάζει την αντίστροφη κατάσταση: αναπόσπαστα τμήματα του μνημείου απομακρύνθηκαν διά της βίας και διασκορπίστηκαν. Στόχος μας είναι η μόνιμη επανένωσή τους. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης έχει επανειλημμένα καλέσει το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστεί με την Ελλάδα για το ζήτημα αυτό, μέσω ενός καλόπιστου διαλόγου.

Η επανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων. Μαζί θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ δύο δημοκρατικών εθνών και συμμάχων με βαθιά κοινές αξίες και ιδανικά. Αυτό είναι το έπαθλο.

Το 2023, πριν γίνει πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ είχε ζητήσει τα Γλυπτά να επιστραφούν «χωρίς όρους», προσθέτοντας: «Ας χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος τη Βρετανία». Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.

Σε μια εποχή κατά την οποία οι δημοκρατικές αρχές αμφισβητούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου που συνδέεται τόσο στενά με την ίδια την εμφάνιση της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το θάρρος για να γίνει το αποφασιστικό βήμα, να επανενωθούν τα Γλυπτά και να μετατραπεί μια ιστορική διαμάχη σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας.»

Η ιστορία των Γλυπτών

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γνωστά επίσης ως «Ελγίνεια Μάρμαρα», απομακρύνθηκαν από την Αθήνα πριν από περισσότερα από 200 χρόνια από τον λόρδο Έλγιν, ο οποίος ήταν τότε Βρετανός πρεσβευτής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Τα γλυπτά δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 2.500 χρόνια και αποτελούσαν μέρος της γλυπτικής διακόσμησης του Παρθενώνα, που συνδέεται με τον Φειδία.

Ο Έλγιν μετέφερε τα Γλυπτά στη Βρετανία και το 1816 τα πούλησε στη βρετανική κυβέρνηση. Έκτοτε, τα έργα αποτελούν μέρος της συλλογής του Βρετανικού Μουσείου.

Η διαμάχη για την επιστροφή τους στην Ελλάδα διαρκεί εδώ και δεκαετίες. Η ελληνική πλευρά ζητά την επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα, ενώ το Βρετανικό Μουσείο επικαλείται το ισχύον βρετανικό νομικό πλαίσιο, το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα μόνιμης απομάκρυνσης αντικειμένων από τη συλλογή του.

Το 2023, ο τότε πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, είχε επιβεβαιώσει ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες με την Ελλάδα για την εξεύρεση μιας πιθανής συμφωνίας, χωρίς όμως να τίθεται θέμα αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας.

Το Βρετανικό Μουσείο έχει δηλώσει ότι η θέση του και η διάθεσή του για την επίτευξη συμφωνίας με την Ελλάδα παραμένουν αμετάβλητες.