Η Μολδαβία απέρριψε τους ισχυρισμούς των φιλορωσικών αυτονομιστικών αρχών για έκρηξη στην περιοχή της Υπερδνειστερίας που προκλήθηκε από drone προερχόμενο από την Ουκρανία και έκανε λόγο για «απόπειρα πρόκλησης φόβου και πανικού».

«Οι Αρχές του Κισινάου, ευρισκόμενες σε επαφή με την ουκρανική πλευρά, δεν επιβεβαιώνουν καμία επίθεση στην περιοχή της Υπερδνειστερίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της μολδαβικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά τους οι ουκρανικές αρχές χαρακτήρισαν ρωσική «προβοκάτσια» την επίθεση με εκρηκτικό drone με στόχο στρατιωτική βάση στην Υπερδνειστερία.

The debris shown is apparently from a Mil-Mi-8 helicopter. Footage that emerged show the moment of impact of a kamikaze UAV on the helicopter. https://t.co/huapAfeDJB pic.twitter.com/FyAWgHaRvF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2024

«Η Ρωσία προχώρησε σε προβοκάτσια στην Υπερδνειστερία με μία επίθεση με καμικάζι drone κατά στρατιωτικής μονάδας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, που κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιδιώκει ανάφλεξη στην περιοχή.

⚡️A military unit in Transnistria was attacked by a kamikaze drone, an explosion and fire occurred, – Ministry of State Security of Transnistria. pic.twitter.com/gLAGUD062k — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 17, 2024

Οι Αρχές της αυτοανακηρυχθείσας φιλορωσικής δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας ισχυρίσθηκαν νωρίτερα την Κυριακή ότι εκρηκτικό drone έπληξε στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα Τιρασπόλ προκαλώντας πυρκαγιά και ότι προερχόταν από την περιοχή της Οδησσού.

❗️Kamikaze Drone Attack in Transnistria – Footage After UAV Exploded on Territory of Military Unit No casualties have been reported by the state security services in the breakaway region bordering Moldova. pic.twitter.com/MC7BlR9HUa — MOCez🇷🇺🇮🇶🇾🇪🇨🇳🇵🇰🇵🇸🇸🇾🇮🇷🇰🇵 (@Mousacisse1) March 17, 2024

Η Ρωσία υποστηρίζει από τη δεκαετία του 1990 την αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία της Υπερδνειστερίας που ανήκει στη Μολδαβία, φιλοευρωπαϊκή και ρουμανόφωνη χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και υπήρξε δημοκρατία τη Σοβιετικής Ενωσης.

Η Μόσχα υποστηρίζει συστηματικά ότι η Μολδαβία και η Ουκρανία προετοιμάζουν πράξεις προβοκάτσιας ή επιθέσεις κατά της Υπερδνειστερίας.

Οι Αρχές της Υπερδνειστερίας ζήτησαν στα τέλη του Φεβρουαρίου από την Μόσχα «μέτρα προστασίας» απέναντι στην «εντεινόμενη πίεση» των Μολδαβών.

Η Υπερδνειστερία είναι μία στενή λωρίδα γης ανάμεσα στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Συνορεύει με την ουκρανική περιοχή της Οδησσού, την οποία οι δυνάμεις της Μόσχας απέτυχαν να καταλάβουν κατά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022. Οι ρώσοι αξιωματούχοι δεν κρύβουν την φιλοδοξία τους για κατάληψη της Οδησσού.

Η Υπερδνειστερία αποσχίσθηκε από τη Μολδαβία έπειτα από σύντομο πόλεμο το 1992 με τον μολδαβικό στρατό. Η Ρωσία διατηρεί εκεί δύναμη 1.500 στρατιωτικών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που βρίσκονται στο έδαφος της Υπερδνειστερίας σε αποστολή «διατήρησης της ειρήνης».