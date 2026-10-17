Η Μολδαβία κατήγγειλε χθες Παρασκευή (16/10) την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της, καθώς πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη – τα οποία οι Μολδαβικές αρχές ταυτοποίησαν ως «ρωσικά» – συνετρίβησαν στο έδαφός της σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της χώρας, η οποία στοχεύει στην ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ έως το 2030, έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στη γειτονική Ουκρανία και έχει επανειλημμένα καταγγείλει παραβιάσεις του Μολδαβικού εναέριου χώρου. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένα drone συνετρίβη περίπου 35 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Κισινάου.

Πέντε drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας σε διάστημα 17 ωρών μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής. Όλα συνετρίβησαν σε περιοχές του βορρά και της ανατολής, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και περιορισμένες υλικές ζημιές.

«Τα περιστατικά αυτά συνιστούν απειλή για την ασφάλεια των πολιτών και καταδεικνύουν τις άμεσες συνέπειες που έχει για την περιφερειακή σταθερότητα ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Μολδαβίας.

Λόγω ανάλογων περιστατικών, το Μολδαβικό υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει επανειλημμένα για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη Όλεγκ Όζεροφ.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου επικρίνει συχνά τη ρωσική εξωτερική πολιτική ως αντίθετη προς τα συμφέροντα της χώρας της. Μάλιστα, δεν έχει δεχθεί τα διαπιστευτήρια του Όζεροφ, παρόλο που διορίστηκε πριν από δύο χρόνια.

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατηγορεί τη Σάντου για εχθρική πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η βελτίωση των σχέσεων με τη Μολδαβία είναι εφικτή μόνο εάν η κυβέρνηση Σάντου «εγκαταλείψει την πολιτική που βασίζεται στη ρωσοφοβία».