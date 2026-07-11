Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σε τροχιά σημαντικών πολιτικών και οικονομικών αλλαγών εισέρχεται η Μολδαβία.
Η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, επέλεξε ένα πρόσωπο από τον χώρο των διεθνών αγορών και των επενδύσεων για να αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την οικονομική κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει το Κισινάου.
Η ανακοίνωση του ονόματος του νέου πρωθυπουργού έγινε σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου από την ίδια την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου.
Ο 44χρονος επενδυτής Βασίλ Τοφάν υποστήριξε την Σάντου στις προεδρικές εκλογές του 2024 και είναι ανώτερος εταίρος στην Horizon Capital.