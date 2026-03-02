Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, ενώ περίπου οι μισοί θεωρούν πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ipsos, για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ειδικότερα, το 27% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ενώ το 43% εξέφρασε την αντίθεσή του και το 29% εμφανίστηκε αναποφάσιστο. Σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες είπαν ότι είχαν ενημερωθεί σχετικά με τα πλήγματα στο Ιράν, τα οποία ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου (28/2).

Το 56% των Αμερικανών θεωρεί πως ο Τραμπ, ο οποίος έχει διατάξει επιθέσεις σε Βενεζουέλα, Συρία και Νιγηρία τους προηγούμενους μήνες, είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει σε ανάληψη στρατιωτικής δράσης προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Την άποψη αυτή συμμερίστηκε το 87% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ψηφοφόροι των Δημοκρατικών. Ανάλογα απάντησε το 23% όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων και το 60% όσων δεν αποκάλυψαν κομματικές προτιμήσεις.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε, αφότου ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, συμμετείχαν 1.282 Αμερικανοί από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ∓ 3%.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ