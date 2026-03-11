Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέκρινε το ισραηλινό καθεστώς ότι λογοκρίνει τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν τιμωρεί το καθεστώς για την επιθετικότητά του, λέγοντας ότι «μόλις ξεκινάμε».

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του X την Τρίτη, ο Αραγτσί επέκρινε το ισραηλινό καθεστώς για τη σοβαρή λογοκρισία του σχετικά με το τι κάνουν οι ιρανικοί πύραυλοι στα κατεχόμενα εδάφη.

«Ο Νετανιάχου δεν θέλει να δείτε πώς οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν τιμωρούν το Ισραήλ για την επιθετικότητά του», είπε.

«Να τι αναφέρουν οι άνδρες και οι γυναίκες μας στο έδαφος: απόλυτη καταστροφή που προκλήθηκε από τους πυραύλους μας, πανικόβλητος ηγέτης και η αντιαεροπορική τους άμυνα σε αταξία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «μόλις ξεκινάμε».

Two quotes worth highlighting in Iran’s statement explaining its response to the aggression: • “The exercise of Iran’s inherent right to legitimate self-defense will continue until the aggression ceases, or until the UN Security Council fulfills its duty under Article 39 of the… https://t.co/tjY7PIr88R — Ali Abunimah (@AliAbunimah) March 7, 2026

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς ξεκίνησαν την απρόκλητη στρατιωτική τους επίθεση στο Ιράν, δολοφονώντας τον Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ, και ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές.

Το Ιράν άρχισε να ανταποδίδει γρήγορα την εγκληματική επίθεση εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη καθώς και στις βάσεις των ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής.

Η στρατιωτική λογοκρισία του ισραηλινού καθεστώτος έχει καταβάλει εκτεταμένες προσπάθειες για να αποτρέψει τη διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας.

Παρά τις προσπάθειες του στρατιωτικού γραφείου λογοκρισίας να ελέγξει την αφήγηση, τα εβραϊκά μέσα αναγκάστηκαν να παραδεχτούν «ανθρώπινα θύματα», υποδεικνύοντας ότι οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν προκάλεσαν ένα σοβαρό και άνευ προηγουμένου πλήγμα στη χώρα.

Σε άλλη παρατήρηση, ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χειραγωγούν τις αγορές διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις.

«Αυτό δεν θα τους σώσει από το πληθωριστικό τσουνάμι που έχουν επιβάλει στον αμερικανικό λαό», είπε.

Οι αγορές αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απώλεια και κενό στην ιστορία – μια κρίση ακόμη μεγαλύτερη από το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου του 1973, την Ιρανική Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990.

Ο Αραγτσί είχε γράψει νωρίτερα στο X ότι ο ισχυρισμός ότι το Ιράν σκόπευε να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις αμερικανικές δυνάμεις, είτε προληπτικά είτε ως προληπτική ενέργεια, είναι ξεκάθαρο και προφανές ψέμα.

«Ο μόνος σκοπός αυτού του ψέματος είναι να δικαιολογήσει την “επιχείρηση μεγάλου λάθους”—μια επικίνδυνη περιπέτεια που επινοήθηκε από το Ισραήλ και πληρώθηκε από απλούς Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε την «έναρξη πολλαπλών νέων κυμάτων της συνεχιζόμενης επιχείρησης αντιποίνων True Promise 4 εναντίον ευαίσθητων και στρατηγικών αμερικανικών και σιωνιστικών στόχων».

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος ανέφερε ότι έγινε το «37ο κύμα» της επιχείρησης:

Το τελευταίο κύμα «διεξήχθη για περισσότερες από τρεις ώρες, με συνεχείς, πολλαπλών επιπέδων επιθέσεις πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των βαρύτερων τύπων πυραύλων», δήλωσε το Σώμα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, χτυπήθηκαν εχθρικοί στόχοι στο Ερμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, στον Πέμπτο Στόλο του Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και σε στρατιωτικά κέντρα στο Be’er Ya’akov στην καρδιά του Τελ Αβίβ, είπε.

Προσδιόρισε κάποιους άλλους στόχους ως κέντρο δορυφορικής επικοινωνίας που χτυπήθηκε στο νότιο Τελ Αβίβ για δεύτερη φορά και το κατεχόμενο λιμάνι της Χάιφα.

Οι στόχοι χτυπήθηκαν χρησιμοποιώντας τους Kheibar Shekan, Qadr και τους «βαρείς και καταστροφικούς» πυραύλους Khorramshahr, ανέφερε η δήλωση.

Όλα τα βλήματα έφεραν πολλαπλές κεφαλές, με την παραλλαγή Qadr να φέρει κεφαλές βάρους «ενός τόνου».

Το True Promise 4 που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου μήνα, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, έχει παρουσιάσει την ανάπτυξη εκατοντάδων πυραύλων από το Σώμα, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών και υπερηχητικών παραλλαγών, και επιτίθεται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πολλών αμερικανικών και ισραηλινών στόχων σε όλη την περιοχή.