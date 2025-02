Ένας 24χρονος από το Αφγανιστάν αιτών άσυλο είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε νωρίτερα σήμερα πάνω σε ομάδα διαδηλωτών στο κέντρο του Μονάχου, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στην αστυνομία για κλοπές και ναρκωτικά.

🔴 Bei dem Amokfahrer, der in München 20 Personen mit dem Auto verletzte (darunter mehrere schwer) soll es sich um einen 26 Jahre alten afghanischen Staatsbürger handeln. https://t.co/blkuIQCSQh pic.twitter.com/K5JdzGzgA8 — NIUS (@niusde_) February 13, 2025

Τόσο ο πρόεδρος της Βαυαρίας Μάρκους Σόντερ, όσο και ο πρωθυπουργός της χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «ύποπτη επίθεση».

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O — Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025

Δεν είναι σαφές ακόμη εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Ωστόσο η δραματική αυτή εξέλιξη έρχεται μία ημέρα πριν από την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια και ενώ στην πόλη έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

JUST IN: A car has plowed into a crowd in Munich, Germany. Police officers can be seen rushing at the scene.pic.twitter.com/eDjRl9UgCD — wR (@WeReporter) February 13, 2025

Ο δήμαρχος του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν και παιδιά. «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος. Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες», είπε.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ωστόσο στην BR ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα στον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος και ότι επρόκειτο για δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία.

Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς του Μονάχου.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι «ο οδηγός δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο».

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 28 τραυματίες, ενώ αρκετοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus.#muc1302 pic.twitter.com/4MTLQgBbMH — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2025