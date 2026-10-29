Δύο άνδρες ηλικίας 28 ετών συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στο αεροδρόμιο του Μονάχου, καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στη Γερμανία χρησιμοποιώντας πλαστά ελληνικά διπλωματικά διαβατήρια.

Οι δύο άνδρες είχαν φτάσει στο Μόναχο με πτήση από τη Ναμίμπια και, κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, παρουσιάστηκαν αρχικά ως Έλληνες διπλωμάτες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις γερμανικές Αρχές, τελικός προορισμός τους ήταν η Ελλάδα.

Ωστόσο, ο έλεγχος που ακολούθησε αποκάλυψε ότι τα έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους δεν ήταν γνήσια.

«Επαγγελματικά πλαστογραφημένα» τα διαβατήρια

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας διαπίστωσε ότι τα δύο ελληνικά διπλωματικά διαβατήρια είχαν υποστεί ιδιαίτερα προσεγμένη πλαστογράφηση.

Οι γερμανικές Αρχές έκαναν λόγο για έγγραφα που είχαν «πλαστογραφηθεί επαγγελματικά», γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω έρευνα για την πραγματική ταυτότητα και την υπηκοότητα των δύο ταξιδιωτών.

Κατά την ανάκρισή τους, οι 28χρονοι φέρεται τελικά να παραδέχθηκαν ότι δεν είναι Έλληνες πολίτες ούτε διπλωμάτες, αλλά υπήκοοι του Ιράκ.

Η αρχική τους εκδοχή κατέρρευσε μετά τον λεπτομερή έλεγχο των εγγράφων και των στοιχείων τους από τους αρμόδιους αστυνομικούς του αεροδρομίου.

Είχαν φτάσει από τη Ναμίμπια με προορισμό την Ελλάδα

Οι δύο άνδρες είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία από τη Ναμίμπια, χώρα της νότιας Αφρικής, και σύμφωνα με τις καταθέσεις τους σκόπευαν στη συνέχεια να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ελλάδα.

Το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν ελληνικά διπλωματικά διαβατήρια αποτέλεσε βασικό αντικείμενο της έρευνας των γερμανικών Αρχών, καθώς αυτού του είδους τα ταξιδιωτικά έγγραφα παρέχουν ιδιαίτερο καθεστώς στους κατόχους τους και υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους γνησιότητας.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο άνδρες απέκτησαν τα πλαστά έγγραφα.

Ζήτησαν άσυλο στη Γερμανία

Μετά τη σύλληψή τους και την εξακρίβωση των πραγματικών τους στοιχείων, οι δύο Ιρακινοί υπέβαλαν αιτήματα ασύλου στη Γερμανία.

Μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις τους και να ληφθεί απόφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παραμένουν υπό κράτηση σε ειδική μονάδα στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Η γερμανική διαδικασία προβλέπει πλέον την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση της χρήσης των πλαστών ελληνικών διπλωματικών εγγράφων και του τρόπου με τον οποίο αυτά περιήλθαν στην κατοχή των δύο ανδρών.