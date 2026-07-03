Η Ιντερπόλ κατονόμασε την κύρια ύποπτη για την επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε βάρος του Ουκρανού μεγιστάνα και της ερωμένης του στο Μονακό.

Πρόκειται για την Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόβσκα (Anastasiia Berezovska), είναι 39 ετών και μέχρι προσφάτως διέμενε στη Γερμανία. Στο χέρι της έχει ένα τατουάζ, πιθανόν φίδι, που εκτείνεται στο δεξί από τον ώμο έως τον αγκώνα.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα αυτή φέρεται να διέφυγε στη γειτονική Γαλλία και στη συνέχεια οδήγησε μέχρι την Ιταλία με ένα αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε νοικιαστεί για την επιχείρηση της επίθεσης.

Η πολυπλοκότητα της βόμβας που χρησιμοποιήθηκε υποδηλώνει ότι εμπλέκονται περισσότεροι από ένας δράστες, ανέφεραν οι Εισαγγελείς του Πριγκιπάτου, προσθέτοντας ότι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Μονακό, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης στοιχείων.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί για την 39χρονη από τη στιγμή που εξερράγη η βόμβα, πριν από τέσσερις ημέρες, στην είσοδο μιας από τις πιο πολυτελείς πολυκατοικίες του Μονακό, έχοντας ως στόχο τον ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ (Vadym Yermolaiev) και την Άννα Νασομπίνα.

Λίγο μετά την επίθεση, το BFMTV μοιράστηκε μια φωτογραφία της φερόμενης υπόπτου, την οποία τα μέσα ενημέρωσης αρχικά υπέθεσαν ότι έδειχνε έναν άνδρα να τρέχει για να διαφύγει, φορώντας μαύρο πουλόβερ, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και έχοντας τα μαλλιά της προφανώς μαζεμένα κάτω από ένα μαύρο καπέλο τύπου bucket.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράστιδα ήταν κατά τέτοιο τρόπο ντυμένη με σκοπό να παραπλανήσει τις αστυνομικές Αρχές και να κερδίσει χρόνο μέχρι να φύγει από την χώρα. Πάντως, μέχρι στιγμής η κεντρική ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ σε βάρος της έχει εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης και «ερυθρά αγγελία» από την Ιντερπόλ.

Ο Γερμολάεφ, η ερωμένη του και ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκαν από την έκρηξη. Ο μεγιστάνας εδώ και ημέρες χαροπαλεύει για τη ζωή του, η ερωμένη του, Άννα Νασομπίνα έχει χάσει τα άκρα της, ενώ τραυματίστηκε και το παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος νοσηλεύεται στο παιδικό νοσοκομείο «Lenval» της Νίκαιας χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ οι δύο ενήλικες, των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νίκαιας (CHU).

Ο εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό (Stéphane Thibault), χαρακτήρισε προηγουμένως τη βομβιστική επίθεση ως «απόπειρα δολοφονίας», καθιστώντας την, την πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα δολοφονίας με βόμβα στους άκρως επιτηρούμενους και ασφαλείς δρόμους του Μονακό.

Τέτοια περιστατικά βίας είναι ασυνήθιστα για το Μονακό, το οποίο έχει το μισό μέγεθος του Σέντραλ Παρκ (της Νέας Υόρκης), αλλά διαθέτει 556 αστυνομικούς και 1.387 κάμερες ασφαλείας (CCTV) που επιτηρούν την περιοχή. Είναι τόσο ασφαλές, που πέρυσι δεν καταγράφηκε καμία ανθρωποκτονία, ούτε καν απόπειρα δολοφονίας.

Έτσι, μια τέτοια επίθεση, η οποία σύμφωνα με τους εισαγγελείς ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη, έχει συγκλονίσει το Πριγκιπάτο.

Τη νύχτα της επίθεσης, τα τρία θύματα επέστρεφαν από δείπνο σε ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο, την ώρα που η ύποπτη γυναίκα τοποθετούσε τη βόμβα στην είσοδο του κτηριού που διέμεναν, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Με πληροφορίες από CNN