Ανατροπή στα δεδομένα της επίθεσης με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο Μονακό σε βάρος του Ουκρανού ολιγάρχη και της ερωμένης του «βλέπουν» οι Αρχές του Πριγκιπάτου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (02/07) ότι ταυτοποιήθηκε ένα πρόσωπο ως ύποπτο για την απόπειρα δολοφονίας του Βαντίμ Γερμολάεφ και της Άννα Νασομπίνα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Πριγκιπάτου σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου για το οποίο δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης καθώς και «Ερυθρά Αγγελία» από την Ιντερπόλ.

Η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» και το τηλεοπτικό κανάλι BFMTV ανέφεραν ότι ο ύποπτος, ο οποίος καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, φαίνεται να φοράει ένα μαύρο καπέλο και εκτιμάται πως είναι γυναίκα, η οποία προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, κάνοντας τον άνδρα.

Ο Εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα στη δήλωσή του, αλλά ανακοίνωσε συνέντευξη Τύπου για λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

Ωστόσο, μίλησε για τις αστυνομικές δυνάμεις του Μονακό και την «αποτελεσματική διεθνή ποινική συνεργασία, τόσο σε αστυνομικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο», η οποία κατέστησε δυνατή «την ταυτοποίηση, σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, του προσώπου που είναι ύποπτο ότι διέπραξε την επίθεση».

Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για την απόπειρα δολοφονίας και διάφορες άλλες κατηγορίες, η οποία έχει ανατεθεί σε τρεις ανακριτές.

Το χρονικό της έκρηξης

Τη περασμένη Δευτέρα το βράδυ, ένα άτομο άφησε ένα δέμα με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, με έξι πολυτελή διαμερίσματα.

Λίγο αργότερα, ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στον εν λόγω χώρο ακριβώς τη στιγμή που ο Ουκρανός ολιγάρχης, Βαντίμ Γερμολάεφ, η ερωμένη του και ο 13χρονος γιος τους, έμπαιναν στο κτήριο.

Δείτε βίντεο μετά την έκρηξη:

Ο μεγιστάνας εδώ και ημέρες χαροπαλεύει για τη ζωή του, η ερωμένη του, Άννα Νασομπίνα έχει χάσει τα άκρα της, ενώ τραυματίστηκε και το παιδί τους. Σημειώνεται πως όλοι οι άλλοι ένοικοι έλειπαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος νοσηλεύεται στο παιδικό νοσοκομείο «Lenval» της Νίκαιας χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ οι δύο ενήλικες, των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νίκαιας (CHU).

Η βομβιστική επίθεση προκάλεσε σοκ στην κοινωνία του Μονακό, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά ασφαλές και μικρό κράτος κοντά στη Νίκαια, το οποίο αποτελεί τον παράδεισο των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.