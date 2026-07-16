Στο στόχαστρο της ίδιας της πατρίδας του υποστηρίζει ότι βρέθηκε ο Ουκρανός επιχειρηματίας Βαντίμ Γερμολάιεφ, ο οποίος επέζησε από μια τρομακτική βομβιστική επίθεση στο Μονακό. Με μια σκληρή δημόσια τοποθέτηση, ο επιχειρηματίας κατηγόρησε ανοιχτά τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) ότι σχεδίασε και εκτέλεσε την απόπειρα δολοφονίας του.

Στην πρώτη του επίσημη δήλωση, μετά το χτύπημα που συγκλόνισε το κοσμοπολίτικο πριγκιπάτο, ο Γερμολάιεφ τόνισε ότι η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα προς το Κίεβο.

«Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: Εν ενεργεία στελέχη της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας (GUR) εμπλέκονται άμεσα στην απόπειρα εξόντωσής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά μέσω των νομικών του εκπροσώπων.

Μια ανάσα από την τραγωδία: Το χρονικό της έκρηξης

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που ο Γερμολάιεφ έβγαινε από κτίριο μαζί με τη σύντροφό του, Άννα, και τον 13χρονο γιο τους. Ο εκρηκτικός μηχανισμός, που είχε τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές, με τον επιχειρηματία να ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος ήταν η ολοκληρωτική εξόντωση της οικογένειάς του.

Η σύντροφός του νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί μη αναστρέψιμα τραύματα, καθώς έχασε τα άκρα της, ενώ ο ανήλικος γιος του υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κατάγματα.

Ο ίδιος ο Γερμολάιεφ παραμένει στην εντατική, ξεκινώντας έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο αποκατάστασης.

«Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που διέλυσε πέτρινα σκαλοπάτια και μεταλλικά κάγκελα. Δεν μας έστειλαν προειδοποίηση, ήθελαν να μας σκοτώσουν όλους», περιέγραψε ο ίδιος.

Δείτε βίντεο από την έκρηξη:

Το μυστήριο με τη νεκρή ύποπτη και τις συλλήψεις στο Κίεβο

Οι γαλλικές αρχές έφτασαν γρήγορα στα ίχνη μιας Ουκρανής, της Αναστασίας Μπερεζόβσκα, η οποία κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα. Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης πήρε γρήγορα τροπή αστυνομικού θρίλερ. Λίγα εικοσιτετράωρα μετά το χτύπημα στο Μονακό, η Μπερεζόβσκα εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή έξω από το Κίεβο.

Για τη δολοφονία της συνελήφθησαν δύο άνδρες:

Ο Βλαντισλάβ Ρέουτ, εν ενεργεία αξιωματικός της GUR, και ο Ολεξάντρ Ζίκοβιτς, πρώην στέλεχος των ουκρανικών σωμάτων ασφαλείας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες απήγαγαν τη γυναίκα υπό την απειλή όπλου, τη μετέφεραν με αυτοκίνητο 60 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα και την εκτέλεσαν. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Ρέουτ έριξε όλη την ευθύνη για τη δολοφονία στον συνεργό του, Ζίκοβιτς.

«Μεμονωμένο περιστατικό» ή βαθιά συνωμοσία;

Η επίσημη γραμμή των Ουκρανών εισαγγελέων προσπαθεί να υποβαθμίσει την εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών. Παρουσιάζουν τον Ρέουτ ως έναν «αυτόνομο» πράκτορα που έδρασε για προσωπικούς λόγους, κρύβοντας τις επαφές του με την Μπερεζόβσκα από την ηγεσία της GUR.

Αυτή την εκδοχή, ωστόσο, ο Ιερμολάιεφ την απορρίπτει κατηγορηματικά:

«Η συνωμοσία αυτή δεν αφορά μόνο δύο-τρία άτομα. Τα νήματα εκτείνονται βαθιά μέσα στη δομή της GUR, αγγίζοντας πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά τόσο στην τωρινή όσο και στην πρώην ηγεσία της υπηρεσίας πληροφοριών».

Πονοκέφαλος για τον Ζελένσκι

Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή για τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η αποκάλυψη μιας πιθανής κρατικής επιχείρησης δολοφονίας σε ευρωπαϊκό έδαφος απειλεί να κλονίσει τις σχέσεις του Κιέβου με τους Δυτικούς συμμάχους του.

Παράλληλα, το σκάνδαλο ξεσπά εν μέσω εσωτερικών πολιτικών τριγμών στην Ουκρανία, καθώς ο Ζελένσκι δέχεται ήδη έντονες επικρίσεις στο εσωτερικό για την πρόσφατη καρατόμηση του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ.