Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον του 58χρονου επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάγεφ και της οικογένειάς του στο Μονακό. Ο γενικός εισαγγελέας του πριγκιπάτου, Στεφάν Τιμπό, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ουκρανικές αρχές, μετά την αποκάλυψη ότι η βασική ύποπτος της υπόθεσης εντοπίστηκε δολοφονημένη με σφαίρες.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου, όταν μια βόμβα εξερράγη στην είσοδο του κτηρίου όπου διέμενε ο γεννημένος στην Ουκρανία και κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας επιχειρηματίας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ιδίου, της συντρόφου του και του 13χρονου γιου τους.

Η κατάσταση της υγείας των θυμάτων

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του εισαγγελέα Τιμπό, και τα τρία θύματα νοσηλεύονται ακόμα.

Ο 13χρονος γιος φέρει τα πιο ελαφρά τραύματα και έδωσε ήδη κατάθεση στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νίκαιας.

Η κατάσταση της υγείας του Βαντίμ Γερμολάγεφ παρουσιάζει βελτίωση, αν και προς το παρόν δεν είναι σε θέση να καταθέσει στις Αρχές.

Η σύντροφός του παραμένει η πιο σοβαρά τραυματισμένη και δεν έχει διαφύγει ακόμα τον κίνδυνο, αν και εμφανίζει μια ελαφρά θετική εξέλιξη.

Διεθνές παρασκήνιο και συλλήψεις στην Ουκρανία

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση είναι καταιγιστικές. Οι Αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν την περασμένη Τρίτη ότι η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφκα, η οποία θεωρούνταν η βασική ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή. Για τη δολοφονία της έχουν ήδη συλληφθεί δύο άνδρες: ένας πρώην αστυνομικός και ένα εν ενεργεία στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

Ο εισαγγελέας του Μονακό είχε το απόγευμα της Παρασκευής, 10 Ιουλίου, μια μακρά συνομιλία με εκπροσώπους της γενικής εισαγγελίας της Ουκρανίας. Αν και απέφυγε να σχολιάσει την πορεία των ερευνών επί ουκρανικού εδάφους, ο κ. Τιμπό τόνισε ότι το Μονακό εξετάζει την υπόθεση «πολύ προσεκτικά» και σε ευρεία συνεργασία με άλλες χώρες, επισημαίνοντας την κινητοποίηση «πολλών μέσων» στη Γαλλία.

«Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και ερευνώνται», κατέληξε ο εισαγγελέας, προαναγγέλλοντας την αποστολή επίσημου αιτήματος δικαστικής και διεθνούς συνδρομής προς το Κίεβο, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Μονακό όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.