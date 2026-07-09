Σε πολυσύνθετο θρίλερ εξελίσσεται η δολοφονία της Αναστασία Μπερεζόφκσα, της Ουκρανής που τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο πολυτελές διαμέρισμα του ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ, στο Μονακό.

Για την 39χρονη είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και «Ερυθρά Αγγελία» από την Ιντερπόλ, καθώς μετά την επίθεση, η ίδια είχε διαφύγει και έφτασε ως το Κίεβο, με σκοπό να εισπράξει 150.000 ευρώ για τον επικηρυγμένο μεγιστάνα.

Εκεί την εντόπισαν και την εκτέλεσαν σε ένα υπόγειο, που έμοιαζε με δωμάτιο βασανιστηρίων και εντός του βρήκαν μαχαίρια, τσεκούρια και ένα στρώμα με κηλίδες αίματος.

Δείτε το βίντεο με το υπόγειο των βασανιστηριών:

Υπενθυμίζουμε ότι από την έκρηξη στο Μονακό, τραυματίστηκε σοβαρά ο Γερμολάεφ που μέχρι σήμερα χαροπαλεύει για τη ζωή του, ενώ η ερωμένη του η Άννα Νασομπίνα έχασε τα δύο της πόδια.

Αυτή ήταν η τελευταία φορά που καταγράφηκε από κάμερα ζωντανή η Αναστασία Μπερεζόφκσα στο Μονακό:

Ποιοι «κρύβονται» πίσω από την δολοφονία της Νο 1 υπόπτου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Μονακό;

Δύο είναι οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για την δολοφονία της Αναστασία Μπερεζόφκσα ή τουλάχιστον αυτούς προβάλλουν ως υπαίτιους…

Ο πρώτος είναι στρατιωτικός, υπηρετεί στην GUR στην Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας και μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του, τόνισε πως ενήργησε μόνος του, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του, ανήκουστα πράγματα για μια υπηρεσία του στρατού. Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε πρώην αστυνομικός.

Το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, οι δύο άνδρες «πληροφορήθηκαν» ότι είναι κατηγορούμενοι για φόνο εκ προμελέτης της 39χρονης Ουκρανής. Αξιωματούχοι Υπηρεσιών Ασφαλείας της Δύσης εκτιμούν πως όλη η υπόθεση πηγάζει από την SBU, τη Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Πρόκειται για μια υπηρεσία, η οποία έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές τη δύναμή της, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι για τους Ουκρανούς πράκτορες, το περιβάλλον της Ρωσίας, τους είναι γνώριμο, σε αντίθεση με εκείνο της Ευρώπης και ειδικά του Μονακό. Βέβαια, στο μικρό αυτό Πριγκιπάτο έχουν βρει «καταφύγιο», πολλοί Ουκρανοί μεγιστάνες και συγκεκριμένα, ο Βαντίμ Γερμολάεφ, μόλις μετακόμισε εκεί, ζήτησε διεθνή προστασία χωρίς να αναφέρει περισσότερα ή από ποιον κινδύνευε.

Τέσσερα χρόνια πριν έφυγε ο Γερμολάεφ από το Κίεβο μαζί με τα εκατομμύριά του, αλλά δεν ξεχάστηκε και οι Δυτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας δείχνουν ως υπεύθυνο πίσω από την όλη τραγωδία τον Ζελένσκι, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και την SBU.

SBU: «Η Υπηρεσία του Θεού»

Πίσω, λοιπόν, από την απόπειρα δολοφονίας του μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ και την εκτέλεση της 39χρονης Αναστασία Μπερεζόσφκα φέρεται να «κρύβεται» η SBU, η περιβόητη Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ευρώπης.

Στο Κίεβο υπάρχει ένα λογοπαίγνιο με τα αρχικά της SBU, αναφέρονται σε αυτή ως η «Υπηρεσία του Θεού», λόγω της βαθιάς διείσδυσης στο εσωτερικό του Κρεμλίνου, τα γνωρίζουν όλα.

Και αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γερμολάεφ είχε «πάρε – δώσε» με τους Ρώσους έστησαν την επιχείρηση. Για αυτούς η δολοφονία της 39χρονης, την οποία έβαλαν να εκτελέσει τη «συνταγή» της επιτυχίας, είναι απλώς παράπλευρη απώλεια.

«Αποφασίσαμε να κυνηγήσουμε τους ειδικούς» είχε αναφέρει στέλεχος της SBU στα τέλη του 2024, όταν δολοφονήθηκε ο Ρώσος επικεφαλής Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας στη Μόσχα, ο Ιγκόρ Κιρίλοφ.

Μπορεί εκεί οι Ουκρανοί να τα πήγαν καλά, στην περίπτωση του Μονακό όμως, υπέπεσαν σε λάθη με το πρώτο να είναι η Αναστασία Μπερεζόσφκα.

Η 39χρονη παραπλάνησε τις Αρχές για μικρό χρονικό διάστημα με την μεταμφίεσή της σε άνδρα. Μόλις λίγα 24ωρα μετά, την είχαν ταυτοποιήσει και είχαν ήδη εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος της.