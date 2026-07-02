Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό ήταν «μια στοχευμένη, σχολαστικά σχεδιασμένη επίθεση, η οποία οργανώθηκε από κάποιον που γνώριζε εκ των έσω τις κινήσεις του», αναφέρουν πηγές ασφαλείας.

Ο 58χρονος μεγιστάνας νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για τη ζωή του, αφότου ένα σακίδιο γεμάτο παξιμάδια και μπουλόνια εξερράγη στην είσοδο του πολυτελούς συγκροτήματος διαμερισμάτων, στο οποίο διέμενε γύρω στις 21:00 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να διαφεύγει και παραμένει ασύλληπτος, έχει εξαπολύσει η αστυνομία του Μονακό με τη συνδρομή των γαλλικών Αρχών.

Πηγές από τις υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν ότι ο μυστηριώδης άνδρας φέρεται να γνώριζε τις κινήσεις του ολιγάρχη και ήταν αποφασισμένος να πλήξει τον ίδιο απευθείας.

Ο συνταγματάρχης Φίλιπ Ίνγκραμ, πρώην αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, δήλωσε: «Είναι προφανές ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά καλά σχεδιασμένη απόπειρα δολοφονίας. Ο τρόπος που τοποθετήθηκε η βόμβα υποδηλώνει ότι σχεδόν σίγουρα είχε προηγηθεί κάποιου είδους παρακολούθηση, ώστε να χαρτογραφηθεί η καθημερινότητά τους και να διαπιστωθεί πότε μπαινοβγαίνουν στο κτήριο». Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι το συγκρότημα διαμερισμάτων περιλαμβάνει έξι κατοικίες, οι οποίες, περιέργως, ήταν όλες άδειες την ώρα της επίθεσης.

Η ερωμένη του Γερμολάεφ ήταν μαζί του την ημέρα της έκρηξης, όχι η σύζυγός του

Όπως αποδείχθηκε, το διαμέρισμα, στο οποίο έμενε ο 58χρονος άνηκε στη 46χρονη Άννα Νασόμπινα, μια επιχειρηματία με καταγωγή από την Ουκρανία που κατοικεί μόνιμα στο Λονδίνο.

Η Νασομπίνα ήταν εδώ και χρόνια ερωμένη του Γερμολάεφ και μαζί είχαν έναν 13χρονο γιο. Σημειώνεται ότι η ερωμένη και το ανήλικο παιδί τους έχουν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη και παλεύουν για τη ζωή του στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός ολιγάρχης είναι νόμιμα παντρεμένος με την 56χρονη Άννα και έχουν τέσσερα παιδιά μαζί. Όλοι μαζί κατοικούν σε μια βίλα υψίστης ασφαλείας στο γειτονικό Σεν Ζαν Καπ Φερά.

Ενώ οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα του ήταν εκείνη που ακρωτηριάστηκε από την έκρηξη, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πρόκειται για την ερωμένη του.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η ερωμένη του, η Νασόμπινα υπέστη ακρωτηριασμό και στα δύο της πόδια λόγω της έκρηξης και δίνει μάχη για τη ζωή της σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι Εισαγγελείς του Μονακό αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Η ουκρανική αστυνομία είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο ολιγάρχης ενδέχεται να μπήκε στο στόχαστρο λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε μια απάτη ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ με τηλεφωνικά κέντρα (call centres) στο Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda αναφέρει ότι η απόπειρα δολοφονίας πηγάζει από μια αποτυχημένη συμφωνία διανομής εδαφών και απλήρωτα χρέη προς αρχηγούς του οργανωμένου εγκλήματος.

Ποιος είναι ο 58χρονος Ουκρανός μεγιστάνας

Ο Γερμολάεφ δημιούργησε την περιουσία του στο εμπόριο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και είναι γνωστός κυρίως ως μεγιστάνας του κρασιού. Το Forbes τον κατέταξε το 2021 ως τον 45ο πλουσιότερο Ουκρανό, με περιουσία που εκτιμάται στα 225 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματική δραστηριότητα και ξέπλυμα χρήματος, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ο Γερμολάεφ ζει στο Μονακό από το 2021. Το 2019 αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο. Τον Δεκέμβριο του 2023 του επιβλήθηκαν προσωπικές κυρώσεις από το Κίεβο με την κατηγορία ότι πουλούσε κρασί στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, πληρώνοντας εκατομμύρια δολάρια σε φόρους στο ρωσικό ταμείο. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι κατέχει περιουσιακά στοιχεία στην Κριμαία ή ότι συνεργάζεται με τη Ρωσία.

Η θρασύτατη επίθεση σε ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο αναμένεται να πυροδοτήσει κατηγορίες για εμπλοκή είτε της Μόσχας είτε του Κιέβου, των οποίων ο σκιώδης πόλεμος κλιμακώνεται σταδιακά από το 2022. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin, ο Γερμολάεφ σχεδίαζε να εκφωνήσει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγέλλοντας τη διαφθορά στην Ουκρανία. Παράλληλα, πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν και την πιθανή εμπλοκή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η έκρηξη να αποτελούσε «προειδοποίηση» και όχι εσκεμμένη απόπειρα δολοφονίας.

Πηγή: Daily Mail