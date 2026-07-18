Ένα καθοριστικής σημασίας βίντεο δημοσίευσε ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, ρίχνοντας νέο φως στην απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη, Βαντίμ Γερμολάεφ, στο Μονακό. Πρόκειται για ένα βίντεο που καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή της έκρηξης και αποτελεί πλέον ένα από τα βασικότερα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας.

Το ντοκουμέντο προέρχεται από κάμερα παρακολούθησης, την οποία οι φερόμενοι δράστες είχαν τοποθετήσει μυστικά από πριν στον χώρο της επίθεσης, με σκοπό να βεβαιωθούν ότι η εντολή τους εκτελέστηκε με επιτυχία. Στα πλάνα διακρίνεται ο Γερμολάεφ με την οικογένειά του να περπατούν ανυποψίαστοι, μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εισόδου του κτηρίου, οπότε και σημειώνεται η ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο UNN, οι δράστες κατέβαλαν προσπάθειες να καταστρέψουν τη συγκεκριμένη κάμερα και το υλικό της. Ωστόσο, οι ειδήμονες της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατόρθωσαν να ανακτήσουν τα δεδομένα.

Ανακοινώνοντας την εξέλιξη, ο Κραβτσένκο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα στελέχη της SBU, την Εθνική Αστυνομία, καθώς και τους ανακριτές και εισαγγελείς για την άψογη συνεργασία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι κατεπείγουσες ανακριτικές πράξεις συνεχίζονται κανονικά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος, τον καθορισμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και την προσαγωγή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν θα μείνει εκτός της έρευνας».

Το χρονικό της επίθεσης και οι κατηγορίες κατά της GUR

Η παγίδευση του επιχειρηματία έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου, έξω από πολυκατοικία στο πριγκιπάτο του Μονακό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε την ώρα που ο Γερμολάεφ βρέθηκε έξω από το κτήριο, συνοδευόμενος από τους οικείους του.

Από την έκρηξη υπήρξαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο: Ο Βαντίμ Γερμολάεφ (σοβαρά τραυματισμένος), η σύντροφός του, ουκρανικής υπηκοότητας (σε κρίσιμη κατάσταση) και ο 13χρονος γιος τους, επίσης Ουκρανός πολίτης.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας άνοιξε επίσημα ποινική δικογραφία για την απόπειρα δολοφονίας. Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Γερμολάεφ έριξε τις ευθύνες στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά υποστήριξε ότι στο χτύπημα ενεπλάκησαν και στελέχη της χώρας του. Μέσω των συνηγόρων του προχώρησε σε μια βαρυσήμαντη καταγγελία κατά πρώην και νυν αξιωματικών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας:

«Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι εν ενεργεία αξιωματικοί της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ευρέως γνωστής ως GUR, ενεπλάκησαν άμεσα σε αυτή την απόπειρα δολοφονίας».

Η ύποπτη, ο θάνατός της και οι συλλήψεις στο Κίεβο

Η έρευνα των γαλλικών αρχών οδήγησε στην ταυτοποίηση της Ουκρανής Αναστασίας Μπερεζόφσκα, η οποία κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στον δημόσιο χώρο με εγκληματικό σκοπό.

Η υπόθεση πήρε νέα, σκοτεινή τροπή στις 7 Ιουλίου, όταν η Μπερεζόφσκα βρέθηκε νεκρή. Οι έρευνες για τη δολοφονία της οδήγησαν τις ουκρανικές αρχές στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία έλαβαν επίσημες ειδοποιήσεις ως ύποπτοι.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο Πετσέρσκ στο Κίεβο διέταξε την προφυλάκιση (χωρίς δικαίωμα εγγύησης) του Βλαντίσλαβ Ρόιτ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα. Λίγο αργότερα, το ίδιο περιοριστικό μέτρο επιβλήθηκε και στον δεύτερο ύποπτο, τον Βιτάλι Ζίκοβιτς.

Διεθνής συνεργασία

Προκειμένου να συντονιστούν οι έρευνες, οργανώθηκε διαδικτυακή σύσκεψη μεταξύ του Ρουσλάν Κραβτσένκο (πλαισιωμένου από στελέχη της SBU και της Εθνικής Αστυνομίας) και του γενικού εισαγγελέα του Μονακό, Στεφάν Τιμπό.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι παράλληλες ποινικές διαδικασίες για την απόπειρα κατά του Γερμολάεφ και τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα, με τον Κραβτσένκο να διαβεβαιώνει ότι το Κίεβο είναι απολύτως διατεθειμένο να συνεργαστεί με τις Αρχές του Μονακό, τηρώντας στο ακέραιο τις προβλεπόμενες διεθνείς νομικές διαδικασίες.