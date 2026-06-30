Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα σε πολυκατοικία στο Μονακό, την οποία οι Αρχές χαρακτηρίζουν βομβιστική επίθεση.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, δύο από τα οποία σοβαρά. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στην οδό Révérend-Père Louis Frolla στο Μονακό, κοντά στην οριογραμμή με τη Γαλλία.

Αστυνομική πηγή διευκρίνισε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50-60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα.

🇲🇨 ALERTE – Attentat à la bombe ce soir à #Monaco, près de la place des Moulins. Plusieurs victimes.

De nombreux secours convergent sur les lieux.

Un suspect est activement recherché, il a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos. pic.twitter.com/dko4LYev8J — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο εθεάθη στις κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να αφήνει ένα σακίδιο. Ύστερα, διέφυγε με τα πόδια και καταζητείται.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε, μεταξύ άλλων, μεταλλικά αντικείμενα όπως βίδες και σκάγια.

«Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν.

#Explosion à #Monaco : un colis piégé a été déposé dans un immeuble.

Les victimes sont d’origine #russe et #ukrainienne. 2 d’entre elles se trouvent en #urgence absolue. pic.twitter.com/zsOJV1yJMK — Olivier Jorba (@OlivierJorba) June 29, 2026

Πηγή: ΕΡΤ