Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα σε πολυκατοικία στο Μονακό, την οποία οι Αρχές χαρακτηρίζουν βομβιστική επίθεση.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, δύο από τα οποία σοβαρά. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στην οδό Révérend-Père Louis Frolla στο Μονακό, κοντά στην οριογραμμή με τη Γαλλία.

Αστυνομική πηγή διευκρίνισε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50-60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο εθεάθη στις κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να αφήνει ένα σακίδιο. Ύστερα, διέφυγε με τα πόδια και καταζητείται.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε, μεταξύ άλλων, μεταλλικά αντικείμενα όπως βίδες και σκάγια.

«Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν.

Πηγή: ΕΡΤ

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