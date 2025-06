Φως στην περίπλοκη οικογενειακή ιστορία του διασημότερου ίσως δεινοσαύρου, του Τυραννόσαυρου Ρεξ, έρχονται να ρίξουν τα απολιθώματα ενός μακρινού συγγενή του που είχαν «ξεχαστεί» επί μισό αιώνα στα συρτάρια ενός ινστιτούτου της Μογγολίας.

Αυτός ο πρόγονος του T-Rex ήταν πολύ μικρότερος σε μέγεθος, καθώς έμοιαζε με «πολύ μεγάλο άλογο», ανέφερε η Ντάρλα Ζελενίτσκι, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, στον Καναδά, και μία εκ των συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Nature. Είχε μήκος περίπου τέσσερα μέτρα και ζύγιζε 750 κιλά.

A new dinosaur species, Khankhuuluu mongoliensis, was identified from remains found in Mongolia, dating back over 85 million years. This mid-grade tyrannosauroid is a vital link in the evolution of apex predators like T. rex. pic.twitter.com/Ex1MfIfaAf

