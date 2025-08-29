Η Σιναϊτική Αδελφότητα εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, σχετικά με τους λόγους που αποφάσισε να «παύσει» τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό έπειτα από συνέλευση στη Μονή Σινά.

Μεταξύ άλλων, κατηγορεί τον Ηγούμενο για οικονομικές καταχρήσεις και για συγκατοίκηση με γυναίκα.

Το έγγραφο υπογράφουν: ο Δικαίος, Ἀρχιμανδρίτης Νήφων, ο Σκευοφύλαξ, Μοναχός Ἡσύχιος και ο Οἰκονόμος, Μοναχός Σωφρόνιος.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

«Ἐν Σινᾷ, τῇ 16ῃ/29ῃ Αὐγούστου 2025

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Ι. Ἡ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης ὡς ἀνωτάτη Ἀρχὴ διοικήσεως τοῦ Σινᾶ, συνελθοῦσα τὴν 27ην καὶ 30ὴν Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους εἰς σύνοδον, ἔπαυσε τὸν καθηγούμενον αὐτῆς Ἀρχιεπίσκοπον Σιναίου Κον Δαμιανόν, ἐξ αἰτίας τῶν ἐξῆς πράξεων αὐτοῦ:

Α΄) Κατὰ σύστημα δὲν διεβίου ἐν τῷ Σινᾶ, ἀλλὰ διέτριβε ἐπὶ μακρὰ χρονικὰ διαστήματα κυρίως ἐν Ἀθήναις καὶ ἀλλαχοῦ (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2018 καὶ ἑξῆς δὲν διέτριψεν ἐν τῇ Μονῇ πλείονα τῶν δύο ἢ τριῶν μηνῶν συνολικῶς).

Β΄) Κατήργησεν ἐν τοῖς πράγμασι τὴν λειτουργίαν τῆς ἀνωτάτης Ἀρχῆς διοικήσεως τοῦ Σινᾶ, τουτέστι τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος, μὴ συγκαλῶν αὐτὴν εἰς συνελεύσεις, ὡς προέβλεπον οἱ Κανονισμοί, νοσφιζόμενος αὐθαιρέτως καὶ αὐταρχικῶς τὰς δικαιοδοσίας αὐτῆς, ὡς ἐπὶ παραδείγματι ἐπὶ ζητημάτων ἀπελάσεως μοναχῶν ἢ διορισμοῦ καὶ παύσεως ὀργάνων διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως κτλ., παραβαίνων ἐκ συστήματος τοὺς Θεμελιώδεις Κανονισμοὺς λειτουργίας τοῦ Σινᾶ.

Γ΄) Ἀπὸ ἐτῶν προσέλαβε εἰς τὸ ἰδιαίτερον διαμέρισμα αὐτοῦ ἐν Ἀθήναις συνείσακτον γυναῖκα, τὴν Καν Αἰκατερίνη Σπυροπούλου, παραβιάζοντας κατάφορα κανόνα οἰκουμενικῆς συνόδου ὁ ὁποῖος ἐπισύρει σαφέστατα εἰς περίπτωσιν παραβιάσεως αὐτοῦ τὴν καθαίρεσιν, μεθ’ ἧς ἀπροσχημάτιστα ἐνεφανίζετο ἐν τῇ Μονῇ, κατὰ τὰς συντόμους περιόδους διαμονῆς ἐν αὐτῇ, μεθ’ ἧς μάλιστα διέβιου ἐν τῷ αὐτῷ διαμερίσματι, καὶ συνωδεύετο ὑπ’ αὐτῆς ἀνελλειπῶς εἰς πάσας τὰς δημοσίας ἐμφανίσεις αὐτοῦ· ἥτις δὲ ἀνεμιγνύετο ἐκ συστήματος καὶ εἰς τὰ τῆς διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως τῆς Μονῆς. Περὶ τοῦ ἀκραίου σκανδαλώδους τούτου ζητήματος διαλαμβάνει ἀπόρρητος ἔκθεσις τοῦ ὙΠ.ΕΞ. Ἑλλάδος, ἐλθοῦσα προσφάτως εἰς τὴν δημοσιότητα.

Δ΄) Διέπραττε κατ’ ἐξακολούθησιν σωρείαν χρηματικῶν καὶ οἰκονομικῶν καταχρήσεων. Ἐνδεικτικῶς, κατὰ τὸ ἔτος 2024, ἐκ τῶν ἐπισήμων ἐσόδων μόνον τοῦ ἐν Ἀθήναις κεντρικοῦ Μετοχίου, ὑψους €538.638 (€490.741 ἐξ ἐνοικίων καὶ €47.897 ἐξ ἐπιβεβαιωμένων δωρεῶν), ἡ κεντρικὴ Μονὴ ἀπέλαβε μόλις καὶ μετὰ βίας ὡς ἐπαίτης €60.558 (€54.800 εἰς μετρητὰ καὶ €5.758 εἰς δαπάνας Πατέρων· σημειωτέον ὅτι τὰ ἐπισήμως καταχωρηθέντα ὡς δαπανηθέντα ποσὰ τοῦ παυθέντος Ἀρχιεπισκόπου ἀνῆλθον εἰς €62.893).

Ε΄) Προέβαινεν ἐξακολουθητικῶς εἰς περιουσιακὰς ἀτασθαλίας καὶ καταχρήσεις, καὶ δή εἰς πώλησιν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἄνευ οἱασδήποτε ἐνημερώσεως τῆς Ἀδελφότητος καὶ ἐγκρίσεως μάλιστα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, κατὰ παράβασιν τῶν ἄρθ. 8 & 14 τῶν ΘΚ. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρεται ἡ πρόσφατος πώλησις α) ἀκινήτου ἐπὶ τῆς Λεωφόρου Κηφισίας ἀρ. 108 ἐν Ἀθήναις, ἐπιφανείας 63 τ.μ., ἀντὶ ποσoῦ €75.000, καὶ β) ὑπογείου ἀποθήκης ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἀρ. 42 ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐπιφανείας 245 τ.μ., ἀντὶ ποσoῦ €41.000.

Ϛ΄) Προέβαινεν αὐθαιρέτως κατὰ τὸ δοκοῦν εἰς βλαπτικὰς συμβάσεις ἐκχωρήσεως καὶ μεταβιβάσεως πνευματικῶν δικαιωμάτων τῆς Μονῆς, ἄνευ ὡσαύτως συνεννοήσεως καὶ συναινέσεως τῆς Ἀδελφότητος. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρεται συμφωνία ψηφιοποιήσεως τῶν παλιμψήστων χειρογράφων καὶ ἐκχώρησις τῶν συναφῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Los Angeles (UCLA) τῆς Καλιφορνίας, ἩΠΑ, ὅπου βασικὸν στέλεχος τῆς ἐργολάβου ἐταιρείας τοῦ ἔργου ἐτύγχανεν ὁ υἱὸς τῆς Αἰκατερίνης Σπυροπούλου, Δαμιανὸς Κασσωτάκης. Καὶ ὅταν ἡ Ἱερὰ τῶν πατέρων Σύναξις ἐτόλμησε νὰ προβάλῃ τὶς ἀντιρρήσεις της ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, αὐταρχικῶς καὶ αὐθαιρέτως ἔπαυσε τὸν Οἰκονόμον καὶ μέλος τῆς Συνάξεως π. Συμεὼν χωρὶς δικαιολογίαν, μὲ τὸν λόγον: «διότι εἶσαι ἀνεπαρκέστατος».

Ὁ ἕτερος ὡσαύτως υἱὸς αὐτῆς, Βασίλειος Κασσωτάκης, ἐργαζόμενος σὲ ἕτερον παρεμφερὲς ἔργον, συνελήφθη εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Καΐρου ὡς ὑπόδικος ὑπεξαιρέσεως ψηφιακοῦ ὑλικοῦ, ἀνήκοντος εἰς τὴν πνευματικὴν ἰδιοκτησίαν τῆς Μονῆς.

Ζ΄) Συνήργησε παντοιοτρόπως μετὰ κυβερνητικῶν ἐν Ἀθήναις παραγόντων, ὥστε νὰ ψηφισθῇ νόμος ποὺ ἀφορᾶ ν.π.δ.δ. μὲ τὸ ὄνομα τῆς Μονῆς ἐν Ἑλλάδι χωρὶς καμμίαν γνῶσιν καὶ πολὺ περισσότερον ἔγκρισιν τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος. Μάλιστα, μέσα εἰς τὸν σχετικὸν νόμον ὅπως ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ σχετικὸν ΦΕΚ συμπεριλαμβάνεται καινούριο (!) καταστατικὸ τῆς Μονῆς, διαφορετικὸν ἀπὸ τοὺς ἰσχύοντας Θεμελιώδεις Κανονισμούς, χωρὶς καμμίαν γνῶσιν καὶ ἔγκρισιν τῆς Ἀδελφότητος, ἐμφανιζόμενον ὡς νόμος πλέον τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους (!), ὅπερ συνιστᾶ ἐσχάτην προδοσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κατὰ τῆς Μονῆς.

Διὰ τὸν λόγον ὅτι ἅπασαι αἱ ὡς ἄνω ἀβελτηρίαι καὶ ἀτασθαλίαι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου συνιστῶσι σοβαροτάτας καταστατικὰς αἰτίας παύσεως αὐτοῦ, προβλεπομένας ὑπὸ τῶν ἰσχυόντων Θεμελιωδῶν Κανονισμῶν τοῦ Σινᾶ, (τοὺς ὁποίους παρεπιπτόντως ὁ ἴδιος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δαμιανὸς ὢν ἀκόμη ἀρχιμανδρίτης καὶ γραμματεὺς τῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ τὸ 1971 συνέταξεν ὁ ἴδιος προσωπικῶς καὶ ὑπέβαλεν εἰς τὴν Ἀδελφότητα πρὸς ἔγκρισιν), ἡ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης, ὡς τὸ ἀρμόδιον καταστατικὸν ὄργανον, προέβη εἰς τὴν παῦσιν αὐτοῦ, τηρώντας σχολαστικῶς τὴν ἀπὸ τὸ Καταστατικὸν προβλεπομένην νόμιμον διαδικασίαν καὶ ἐπεξηγώντας ἀναλυτικῶς τὴν ἀπόλυτον καὶ ἀδίρητον ἀναγκαιότητα αὐτῆς εἰς τὸ ὑποβληθὲν πρὸς τὸν πατριάρχην Ἱεροσολύμων σχετικὸν ὑπόμνημα.

ΙΙ. Ὁ ὡς ἄνω παυθεὶς πρώην καθηγούμενος Ἀρχιεπίσκοπος Δαμιανὸς μετὰ τῆς ὡς ἄνω ἀναφερθείσης γυναικός, μετὰ συνοδείας δύο μοναχῶν καὶ ὁμάδος μπράβων πληρωμένων αἰγυπτίων, εἰσέβαλον τὴν ἑσπέραν τῆς 26ης τοῦ τρέχοντος μηνός, αὐθαιρέτως ἐντὸς τῆς Μονῆς, καὶ βιαίως ἐξέβαλον ἐξ αὐτῆς τοὺς Σιναΐτας Πατέρας, ἐγκατασταθέντες ἐν αὐτῇ καὶ καταλύσαντες οὕτω τὴν κανονικὴν καὶ καταστατικὴν ἐν τῷ Σινᾶ νομιμότητα.

Διὰ τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα

Ἡ Ἱερὰ τῶν Πατέρων Σύναξις

Ὁ Δικαῖος, Ἀρχιμανδρίτης Νήφων

Ὁ Σκευοφύλαξ, Μοναχός Ἡσύχιος

Ὁ Οἰκονόμος, Μοναχός Σωφρόνιος».