Στην διαγραφή από το μοναχολόγιο, της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, των 11 στασιαστών, προχώρησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός.
Πρόκειται για επακόλουθο των μέτρων που έχουν επιβληθεί κατά των μοναχών που κινήθηκαν εναντίον του Αρχιεπισκόπου, με αποκορύφωμα την ένταση που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (27/8) όταν ζήτησε ο ίδιος να εκδιωχθούν εκτός Μονής .
Να σημειωθεί ότι οι 11 μοναχοί, συνεπικουρούμενοι και από άλλα άτομα, παραμένουν έκτοτε έξω από τον χώρο, διαμαρτυρόμενοι.
Η κρίση στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης ξεκίνησε, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έφτασε στο Μοναστήρι και βρέθηκε εκ νέου, όπως ισχυρίζεται, αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.
Μάλιστα, υποστήριξε πως του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν.
Από την πλευρά τους πάντως οι μοναχοί αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Αντίθετα διατείνονται πως εκδιώχθηκαν από 8-10 άτομα που έμοιαζαν με μισθοφόρους Αιγύπτιους «οι οποίοι έπιαναν τους πατέρες και τους βγάζαν διά της βίας έξω».
Την απόλυτη στήριξή του στην απόφαση Δαμιανού για διαγραφή των στασιαστών εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Στη σχετική ανακοίνωση, η Ιερά Σύνοδος τον αναγνωρίζει ως «νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά», κάνοντας λόγο για «σταθερή προσήλωση του Πατριαρχείου στο καθεστώς που ισχύει εδώ και αιώνες για το ιστορικό μοναστήρι».
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
«Συνῆλθε σήμερον, 29ην Αὐγούστου (2025), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Κατ᾿ αὐτήν:
α) συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ καί ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις καί ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς περί τά μέσα Ὀκτωβρίου,
β) ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον,
γ) ἐπί τῇ ἀναγνώσει γράμματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, ἐξεφράσθη ἡ συμπαράστασις πρός αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θεωρεῖ αὐτόν νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἡγούμενον, ἐνῷ ἐξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζῃ τό ἀπό αἰώνων καθεστώς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ,
δ) τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας κ. Ἀθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Ἐπίσκοπος δέ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὑπό τόν τίτλον Κερασοῦντος. Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίζονται καί αὔριον, Σάββατον, 30ήν τ.μ. Αὐγούστου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».