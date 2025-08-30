Στην διαγραφή από το μοναχολόγιο, της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, των 11 στασιαστών, προχώρησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός.

Πρόκειται για επακόλουθο των μέτρων που έχουν επιβληθεί κατά των μοναχών που κινήθηκαν εναντίον του Αρχιεπισκόπου, με αποκορύφωμα την ένταση που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (27/8) όταν ζήτησε ο ίδιος να εκδιωχθούν εκτός Μονής .

Να σημειωθεί ότι οι 11 μοναχοί, συνεπικουρούμενοι και από άλλα άτομα, παραμένουν έκτοτε έξω από τον χώρο, διαμαρτυρόμενοι.

Η κρίση στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης ξεκίνησε, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έφτασε στο Μοναστήρι και βρέθηκε εκ νέου, όπως ισχυρίζεται, αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.

Μάλιστα, υποστήριξε πως του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν.

Από την πλευρά τους πάντως οι μοναχοί αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Αντίθετα διατείνονται πως εκδιώχθηκαν από 8-10 άτομα που έμοιαζαν με μισθοφόρους Αιγύπτιους «οι οποίοι έπιαναν τους πατέρες και τους βγάζαν διά της βίας έξω».