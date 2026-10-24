Τέλος στις χρόνιες δικαστικές εκκρεμότητες που απειλούσαν την υπόσταση της ιστορικής Ελληνορθόδοξης Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά θέτει η επίσημη ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών το Σάββατο (24/10), με την οποία γνωστοποιεί ότι θα προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας με το κράτος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Έχοντας εξασφαλίσει την ομόφωνη συμπαράσταση και τα σύμφωνα γράμματα των Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, η Σιναϊτική Αδελφότητα επιλύει οριστικά τα ζητήματα που είχαν ανακύψει μετά την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας, διασφαλίζοντας τον απρόσκοπτο μοναστικό βίο και τα νόμιμα δικαιώματα της Μονής.

Το ιστορικό του διαλόγου και η απόφαση της Ισμαηλίας

Το ζήτημα ανέκυψε έπειτα από την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας στις 28 Μαΐου 2025, η οποία δημιούργησε συγκεκριμένα τετελεσμένα στην αιγυπτιακή έννομη τάξη πριν από την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πριν από έναν χρόνο, η αιγυπτιακή κυβέρνηση απέστειλε προς τη Μονή σχέδιο συμφωνίας με στόχο να διευκρινιστούν πτυχές της δικαστικής απόφασης και ο τρόπος υλοποίησής της, σε απόλυτη αρμονία με τα από αιώνων ισχύοντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου, η Μονή Σινά προσήλθε στον διάλογο σεβόμενη τη νομοθεσία και τις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας όπου ακμάζει επί 15 αιώνες, ζητώντας παράλληλα επαρκή χρόνο για:

Τη διεξοδική μελέτη του σχεδίου και την κατάθεση βελτιωτικών αντιπροτάσεων επί της πρακτικής εφαρμογής, οι οποίες πλαισιώθηκαν από επεξηγηματικά συνοδευτικά έγγραφα.

Τη συγκρότηση επιστημονικού φακέλου και μελέτης για την τεκμηρίωση του status quo και των υπό συζήτηση ακινήτων.

Ο διάλογος παρατάθηκε για περισσότερο από έναν χρόνο χάρη στην κατανόηση της αιγυπτιακής κυβέρνησης και του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, περίοδος κατά την οποία συνέπεσε και περιπέτεια υγείας του Αρχιεπισκόπου. Σημαντική υπήρξε επίσης η συνδρομή της Ελληνικής Πολιτείας και διεθνών φιλικών κύκλων της Μονής.

Ομόφωνη στήριξη από τα Πατριαρχεία και τις αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, καθώς η Μονή Σινά αποτελεί παγκόσμια Κιβωτό της Ορθοδοξίας με ειδικό καθεστώς εκκλησιαστικής αυτονομίας, η Αδελφότητα απευθύνθηκε αρχικά στο νομοκανονικώς οικείο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έθεσε το κρίσιμο θέμα υπόψη:

Του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών της Κύπρου και της Ελλάδος.

Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, έχοντας λάβει αναλυτική ενημέρωση, χαιρέτισαν τη συμφωνία με επίσημα Πατριαρχικά και Συνοδικά Γράμματα, εκφράζοντας την πλήρη αδελφική συμπαράστασή τους για την υπογραφή της.

Η εξέλιξη αυτή επαναβεβαιώνει την ενότητα της Ορθοδοξίας στην Ανατολή και προσφέρει στον Αρχιεπίσκοπο και τη Σιναϊτική Αδελφότητα τον απαραίτητο επιστηριγμό ώστε να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία υπογραφής με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Λήξη των δικαστικών εκκρεμοτήτων

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η πλευρά της Μονής εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θεμελιώνεται κλίμα σταθερής εμπιστοσύνης με το Κάιρο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας εκλείπει πλέον ο λόγος έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, ενώ οι όποιες επιμέρους εκκρεμότητες ανακύψουν κατά την περίοδο εφαρμογής θα διευθετηθούν ομαλά.

Ολοκληρώνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών ευχαρίστησε τους Προκαθημένους και τις Ιερές Συνόδους, τονίζοντας ότι η μακραίωνη σχέση Αιγύπτου και Ελλάδος επισφραγίζεται για ακόμη μία φορά, ενώ απηύθυνε διαβεβαίωση προς κάθε πιστό και περιηγητή:

«Το Θεοβάδιστο Όρος Σινά είναι Χάριτι Θεού “στην θέση του”, με τους Πατέρες να το διακονούν, να αγωνίζονται και να υποδέχονται κάθε προσκυνητή, επισκέπτη και περιηγητή».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του αρχιεπισκόπου Συμεών αναφέρει:

«Η Ελληνορθόδοξη Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά (Αγίας Αικατερίνης), προ έτους, μετά την εκλογή της ελαχιστότητός μου ως νέου Αρχιεπισκόπου Σινά και ενώ η από 28ης Μαΐου 2025 (ήτοι προ της εκλογής μου) απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας δημιούργησε συγκεκριμένα τετελεσμένα στην αιγυπτιακή έννομη τάξη , έλαβε από την σεβαστή Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του κράτους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ιεράς Μονής. Με την ως άνω προταθείσα συμφωνία επιδιώχθηκε να διευκρινισθούν περαιτέρω πτυχές της δικαστικής αποφάσεως και του τρόπου υλοποιήσεώς της, κατά τρόπο σύμφωνο με τα από αιώνων ισχύοντα, ώστε να εξασφαλισθεί απρόσκοπτα ο μοναστικός βίος της Μονής και να διευκρινισθεί η θέση και λειτουργία της στο πλαίσιο της σύγχρονης έννομης τάξεως της Αιγύπτου.

Η Μονή Σινά εισήλθε στον διάλογο δεσμευόμενη από την αιγυπτιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των αιγυπτιακών δικαστηρίων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην μακραίωνη πνευματική της παρακαταθήκη, αλλά και υπευθυνότητος έναντι των Αρχών της Αιγύπτου, της χώρας του Νείλου εντός της οποίας ακμάζει εδώ και δεκαπέντε αιώνες.

Παράλληλα ζήτησε να της δοθεί άνεση χρόνου, προκειμένου να μελετήσει διεξοδικώς την πρόταση, να καταθέσει αντιπροτάσεις βελτιώσεως σημείων της συμφωνίας επί της πρακτικής εφαρμογής της (προς τούτο συμπληρώθηκε και με άλλα επεξηγητικά συνοδευτικά έγγραφα), αλλά και να συγκροτήσει με επιστημονικό τρόπο τον φάκελο που αφορά το status quo της και την τεκμηρίωση των υπό συζήτηση ακινήτων, φάκελος ο οποίος καταρτίστηκε ως επιστημονική πλέον μελέτη.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση επιθυμούμε να καταθέσουμε εμφατικώς ότι στο σημείο αυτό η Μονή είχε την κατανόηση της σεβαστής Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως και του Εξοχωτάτου Προέδρου αυτής Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με αποτέλεσμα ο διάλογος να έχει παραταθεί ήδη πέραν του ενός έτους, κάτι στο οποίο συνέβαλε και η πρόσφατη περιπέτεια υγείας της ελαχιστότητός μου.

Συναντιλήπτορες και βοηθούς στην προσπάθεια αυτή είχαμε την Ελληνική Πολιτεία, αλλά και πολλούς άλλους φιλικούς κύκλους της Μονής ανά τον κόσμο. Είναι γνωστόν, ότι η Μονή Σινά απολαμβάνει ιστορικώς ιδιαίτερου καθεστώτος εκκλησιαστικής αυτονομίας. Παράλληλα όμως αποτελεί Κιβωτό της οικουμενικής Ορθοδοξίας και τα θέματα που την αφορούν αναδεικνύονται δυνητικώς σε μείζονα θέματα των ανά τον κόσμο Χριστιανών και ιδιαιτέρως των Ορθοδόξων πιστών. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι κατά το διαρρεύσαν διάστημα η Σιναϊτική Αδελφότητα έγινε αποδέκτης ποικίλων αντιφατικών εισηγήσεων και πληροφοριών από αρμοδίους και αναρμοδίους,

από επαΐοντες και από καλοπροαιρέτως αγνοούντες.

Παρά ταύτα, χωρίς να αγνοεί ή να υποτιμά οποιαδήποτε τεκμηριωμένη γνώμη, η Αδελφότητα έκρινε ότι πρωτίστως είχε να ωφεληθεί τα μέγιστα από την μακραίωνη και αδιάκοπη εμπειρία των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και μάλιστα των Πατριαρχών της καθ΄ ημάς Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό απευθυνθήκαμε στο νομοκανονικώς οικείο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προκειμένου, μετά από λεπτομερή ενημέρωση περί του ως άνω σχεδίου συμφωνίας και των περί αυτήν, να λάβουμε την υπεύθυνη γνώμη της Σιωνίτιδος Εκκλησίας επί του θέματος. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, διακρίνοντας ότι το θέμα χρήζει μείζονος θεωρήσεως, κατόπιν και δικής μας θελήσεως απευθύνθηκε περαιτέρω προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο, και προς τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος.

Σήμερα μετά μεγάλης συγκινήσεως δυνάμεθα να καταθέσουμε ότι όλες οι ως άνω Εκκλησίες, έχοντας ενημερωθεί λεπτομερώς, χαιρετίζουν διά πατριαρχικών και Συνοδικών Γραμμάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν στο αρχείο της Μονής, και εκφράζουν την αμέριστη αδελφική τους συμπαράσταση για την υπογραφή της προαναφερόμενης συμφωνίας, με την ευχή και προσδοκία να συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και την διασφάλιση των ιστορικών και νομίμων δικαίων της Μονής.

Η εξέλιξη αυτή δίδει, βεβαίως, στην Σιναϊτική Αδελφότητα και εις εμέ προσωπικώς τον επιστηριγμό να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον μόλις η κατάσταση της υγείας μου το επιτρέψει, οπότε θα οριστεί μετά των Πατέρων και της αιγυπτιακής κυβερνήσεως η συγκεκριμένη ημερομηνία υπογραφής.

Η ως άνω, όμως, εξέλιξη αποτελεί πρωτίστως έκφραση της ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ανατολής. Το Θεοβάδιστο Όρος Σινά χαίρει διότι δια των τιμίων Πατριαρχικών και Συνοδικών Γραμμάτων, αποδέκτης των οποίων έγινε, στάθηκε αφορμή να επαναβεβαιωθεί η ενότητα αυτή για μία ακόμη φορά, και διότι η ευρισκομένη «ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ» Μονή του Σινά απολαμβάνει της αγάπης και του εμπράκτου επιστηριγμού τους εν απολύτω ομοφωνία.

Μέσα στο κλίμα αυτό της πλέον εμπεδωμένης εμπιστοσύνης μεταξύ Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και Μονής Σινά, είμεθα βέβαιοι ότι μετά τη σημερινή ανακοίνωση περί της ως άνω συμφωνίας εκλείπει πλέον ο λόγος έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Είμαστε βέβαιοι ότι κατά την περίοδο εφαρμογής της Συμφωνίας, το κλίμα εμπεδωμένης εμπιστοσύνης μεταξύ Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και Μονής Σινά θα μας επιτρέψει να οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένες εκκρεμότητες που τυχόν ανακύψουν επί της Συμφωνίας και των συνοδευτικών της εγγράφων.

Ευχαριστούντες θερμώς τους Σεπτούς Προκαθημένους και τας περί αυτούς Ιεράς Συνόδους, αναπέμπομεν δοξολογίαν στον Παντοκράτορα Κύριον και ταπεινώς φρονούμε ότι η μεσιτεία της πολιούχου αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης έφερε ἐν θαυμαστῇ ἑνότητι το σύνολο της εν τη καθ’ ημάς Ανατολή Ορθοδοξίας παρά το πλευρόν της Μονής Σινά, στον θεσμό της οποίας επαναβεβαιώνεται η μακραίωνη, βαθειά και αδελφική σχέση δύο κρατών και μεγάλων πολιτισμών, της Αιγύπτου και της Ελλάδος.

Τέλος, απευθυνόμενοι προς πάντας διαβεβαιώνουμε ότι το Θεοβάδιστο Όρος Σινά είναι Χάριτι Θεού «στην θέση του», με τους Πατέρες να το διακονούν, να αγωνίζονται και να υποδέχονται κάθε προσκυνητή, επισκέπτη και περιηγητή».