Ένα μικρό αεροπλάνο που προσγειώθηκε τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, σε αεροδρόμιο της Μοντάνα συνετρίβη σε σταθμευμένο αεροσκάφος, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, αλλά χωρίς να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί, ανέφεραν οι Αρχές.

Το μονοκινητήριο αεροπλάνο που μετέφερε τέσσερα άτομα προσπαθούσε να προσγειωθεί περίπου στις 2 μ.μ. στο αεροδρόμιο του Κάλισπελ, σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας της πόλης, Τζόρνταν Βενέτσιο και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

Μια προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, συνετρίβη στον διάδρομο προσγείωσης πριν το αεροπλάνο χτυπήσει πολλά σταθμευμένα αεροσκάφη, προκαλώντας πυρκαγιές σε πολλά αεροπλάνα, ανέφερε η Αστυνομία της πόλης.

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση πριν σβήσει.

Το μικρό αεροδρόμιο που ανήκει στην πόλη βρίσκεται ακριβώς νότια του Κάλισπελ, μιας πόλης περίπου 30.000 κατοίκων στη βορειοδυτική Μοντάνα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης και έπεσε πάνω σε ένα άλλο αεροσκάφος, δήλωσε ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής της Καλισπέλ, Τζέι Χάγκεν.

Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους όταν σταμάτησε η ανεξέλεγκτη πορεία του αεροσκάφους, είπε ο Χάγκεν. Δύο από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο, είπε.