Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μία συγκλονιστική υπόθεση αποκαλύπτεται, με θύμα μια 26χρονη από τη Λευκορωσία η οποία ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη με την υπόσχεση να κάνει φωτογραφίσεις ως μοντέλο αλλά έπεσε θύμα αδίστακτης συμμορίας ανθρωπίνων οργάνων.

Η 26χρονη Βέρα Κράβτσοβα, δολοφονήθηκε λίγο καιρό αφότου έφτασε στη Μιανμάρ ενώ το άψυχο σώμα της αποτεφρώθηκε από τους δράστες.

Οι κινεζικές συμμορίες που δρουν στην περιοχή βασανίζουν και εκβιάζουν τα θύματά τους μετά την απαγωγή τους, ενώ υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 100.000, κυρίως γυναίκες κρατούνται σκλάβοι σε διάφορες περιοχές της Ασίας.

Αντί για φωτογραφίσεις και συμβόλαια, η Βέρα οδηγήθηκε στη Μιανμάρ, αφού προηγουμένως είχε βρεθεί στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία.

Η Βέρα έφυγε από την ζωή στις αρχές Οκτωβρίου, με την οικογένειά της να ενημερώνεται πως τα όργανά της είχαν πουληθεί και ότι το σώμα της είχε αποτεφρωθεί.