Σοκ έχει προκαλέσει στην Ταϊβάν και τη Μαλαισία ο θάνατος της δημοφιλούς influencer και μοντέλου Only Fans Ίρις Σιέ (Iris Hsieh), η οποία βρέθηκε νεκρή σε μπανιέρα πολυτελούς ξενοδοχείου στο κέντρο της Κουάλα Λουμπούρ.
Η 31χρονη, γνωστή για τις τολμηρές της δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα προκλητικά της βίντεο, εντοπίστηκε νεκρή στις 22 Οκτωβρίου, γύρω στη 1:40 το μεσημέρι, σε ξενοδοχείο στην οδό Jalan Conlay, σύμφωνα με την εφημερίδα The Star.
Αν και αρχικά ο θάνατός της είχε χαρακτηριστεί «αιφνίδιος», οι αστυνομικοί συνέλαβαν και ανακρίνουν τον γνωστό ράπερ Namewee, ο οποίος ήταν μαζί της. H Σιέ είχε πάνω 547.000 ακόλουους στο Instgram και ήταν στο ξενοδοχείο με τον Μαλαισιανό ράπερ Namewee (κατά κόσμον Wee Meng Chee).
Η γνωστή influencer είχε 547.000 ακολούθους, ενώ το πραγματικό της όνομα ήταν Χσιέ Χοθ Ττσιν.Ο 42χρονος μουσικός συνελήφθη ως ύποπτος αλλά και γιατί είχε στην κατοχή του ναρκωτικά χάπια έκστασης. Ο Namewee, που έχει γίνει γνωστός για τα τραγούδια του πάνω σε ταμπού κοινωνικά ζητήματα, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αφού δήλωσε αθώος. Σύμφωνα με το BBC, τα απελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του ράπερ έδειξαν θετικά ευρήματα για αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη και THC.
Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Namewee αρνήθηκε κάθε χρήση ναρκωτικών, εκφράζοντας τη «βαθιά του λύπη» για τον θάνατο της Σιέ. «Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί όταν δημοσιευθεί η αστυνομική αναφορά», έγραψε.
Η αστυνομία της Κουάλα Λουμπούρ διευκρίνισε πως συνεχίζει να εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και να λαμβάνει καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.
