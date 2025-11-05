Σοκ έχει προκαλέσει στην Ταϊβάν και τη Μαλαισία ο θάνατος της δημοφιλούς influencer και μοντέλου Only Fans Ίρις Σιέ (Iris Hsieh), η οποία βρέθηκε νεκρή σε μπανιέρα πολυτελούς ξενοδοχείου στο κέντρο της Κουάλα Λουμπούρ.

Η 31χρονη, γνωστή για τις τολμηρές της δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα προκλητικά της βίντεο, εντοπίστηκε νεκρή στις 22 Οκτωβρίου, γύρω στη 1:40 το μεσημέρι, σε ξενοδοχείο στην οδό Jalan Conlay, σύμφωνα με την εφημερίδα The Star.