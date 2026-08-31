Τη σταθερή θέση του Νέου Δελχί υπέρ της διπλωματικής οδού εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, ο Ινδός ηγέτης υπογράμμισε στον Ρώσο ομόλογό του πως η χώρα του τάσσεται αδιάλειπτα υπέρ οποιασδήποτε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

«Κάθε μέρα πολέμου γυρίζει πίσω την ανθρωπότητα, πρέπει να εργαστούμε για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες», δήλωσε σύμφωνα με το Interfax.

Σημειώνεται πως Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.