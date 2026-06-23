Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο Καναδάς μετά το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι τη Δευτέρα (22/6) στο Μόντρεαλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 34χρονος αστυνομικός και ένας πολίτης. Ο ένοπλος δράστης, ο οποίος φορούσε στρατιωτική στολή, έπεσε επίσης νεκρός κατά τη διάρκεια σφοδρής ανταλλαγής πυρών με τις δυνάμεις της τάξης.

Το περιστατικό εκτυλίχτηκε στη συνοικία Κοτ-ντε-Νεζ, στο δυτικό τμήμα της πόλης της επαρχίας του Κεμπέκ. Πρόκειται για μια περιοχή όπου χτυπά η «καρδιά» της εβραϊκής κοινότητας, καθώς εκεί συγκεντρώνονται πολλά εβραϊκά εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα.

Το χρονικό της επίθεσης και οι ταυτότητες των θυμάτων

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα λίγο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα), μετά από επείγουσα τηλεφωνική κλήση αυτόπτη μάρτυρα για την παρουσία ενός ένοπλου άνδρα στον δρόμο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, διέταξαν τους κατοίκους να ταμπουρωθούν στα σπίτια τους και διέκοψαν την κυκλοφορία σε παρακείμενο αυτοκινητόδρομο, προτού εξουδετερώσουν τον δράστη μετά από μάχη. Η περίμετρος κηρύχθηκε ασφαλής περίπου τρεις ώρες αργότερα.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, τα θύματα της επίθεσης είναι ο Μοχάμεντ Λαμάιν Μπενρέντουαν, 34 ετών, αστυνομικός της υπηρεσίας του Μόντρεαλ που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος και ο Μόσε Μιζράχι, κάτοικος της περιοχής και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της τοπικής εβραϊκής κοινότητας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και δέχτηκε τα θανάσιμα πυρά.

Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε και μία γυναίκα αστυνομικός, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Ήμουν στον δρόμο κοντά στο σπίτι μου όταν άκουσα απανωτούς πυροβολισμούς», διηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ντάνι Γουίλκ, αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού. «Κατέφυγα σε μια πιτσαρία και είδα τον δράστη με στρατιωτική στολή, έτοιμο να πυροβολήσει. Μετά είδα τον αστυνομικό, ο οποίος έδειχνε να είναι ήδη νεκρός. Είχα παραλύσει. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα πριν πέσει νεκρός και ο δράστης».

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο

Αν και οι Αρχές κρατούν επιφυλακτική στάση και αποφεύγουν τις πρόωρες εικασίες, ο δημόσιος ραδιοσταθμός Radio Canada μετέδωσε μια κρίσιμη πληροφορία: Ο δράστης φέρεται να είχε αφήσει πίσω του ένα μανιφέστο που τον συνδέει με το μισογυνικό κίνημα των «incel» (ακούσια αγαμία). Πρόκειται για μια διαδικτυακή υποκουλτούρα ανδρών που στρέφονται με βία κατά των γυναικών, θεωρώντας τες υπεύθυνες για την προσωπική τους κοινωνική απόρριψη – ένα κίνημα που το 2018 είχε αιματοκυλήσει το Τορόντο, με την επίθεση ενός μέλους του που στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους.

Το γεγονός ότι η επίθεση εκδηλώθηκε σε εβραϊκή συνοικία γεννά ερωτήματα, ωστόσο ο ραβίνος της περιοχής, Γκέτζελ Μάρκοβιτς, έσπευσε να υποβαθμίσει το σενάριο της αντισημιτικής επίθεσης: «Προς το παρόν δεν θεωρείται επίθεση στοχευμένη κατά της εβραϊκής κοινότητας, μολονότι όλοι διερωτόμαστε γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή», σημείωσε.

Η αιματηρή επίθεση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ο Καναδός Πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε βαθύτατα συγκλονισμένος από την είδηση της απώλειας του αστυνομικού και του πολίτη, εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη ευγνωμοσύνη του στο θάρρος των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Κριστίν Φρεσέτ και ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Ίαν Λαφρενιέρ, τόνισαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθούν οι εικασίες και να επιτραπεί στις Αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνα ώστε να χυθεί άπλετο φως στα ακριβή κίνητρα του δράστη.