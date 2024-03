Μακελειό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε συναυλιακό χώρο δημαρχείου στη Μόσχα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως πέντε –τουλάχιστον– δράστες άνοιξαν πυρ αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο και οι αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο της επίθεσης. Στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Nexta, φαίνονται δύο άτομα, κουβαλώντας αυτόματα όπλα όπου πυροβολούν τους ανθρώπους εντός του κτηριακού συγκροτήματος.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.

Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

