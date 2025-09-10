«Οι στόχοι της επίθεσης έχουν επιτευχθεί. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι επλήγησαν», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναφορικά με τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας σήμερα τα ξημερώματα.

Η Ρωσία επιμένει ότι δεν σχεδίαζε να πλήξει στόχους στην Πολωνία:

«Δεν είχαν προγραμματιστεί στόχοι στην επικράτεια της Πολωνίας για πλήγμα. Η μέγιστη εμβέλεια πτήσης των ρωσικών drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, η οποία φέρεται να διέσχισε τα σύνορα με την Πολωνία, δεν υπερβαίνει τα 700 χλμ», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας για αυτό το θέμα», προσθέτει.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε αρνηθεί να σχολιάσει το ζήτημα, λέγοντας ότι είναι θέμα που αφορά τους αξιωματούχους της άμυνας.