«Η Μόσχα θα θεωρήσει τις παραδόσεις πυραύλων Tomahawk στο καθεστώς του Κιέβου ως εχθρική ενέργεια που θα αύξανε σημαντικά τους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια» προειδοποίησε την Παρασκευή 17/10 ο Σεργκέι Ναρίσκιν, διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα θεωρήσει αυτήν την κίνηση ως εχθρική. Και ένα τέτοιο βήμα, εάν εφαρμοστεί, σίγουρα θα αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας – όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσμια ασφάλεια», ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας συνάντησης του Συμβουλίου των Επικεφαλής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Ειδικών Υπηρεσιών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

«Αυτό το θέμα, τουλάχιστον εν μέρει, συζητήθηκε χθες (Πέμπτη) κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των προέδρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», πρόσθεσε ο επικεφαλής της SVR σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εξαντλήσουν το δικό τους απόθεμα πυραύλων κρουζ Tomahawk προμηθεύοντάς τους στην Ουκρανία. Επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα των παραδόσεων Tomahawk στο Κίεβο είχε συζητηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τους επικεφαλείς των εταιρειών που κατασκευάζουν τους πυραύλους Patriot και Tomahawk.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευελπιστεί ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή θα οδηγήσει σε σαφείς αποφάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με το ποια οπλικά συστήματα είναι διατεθειμένες να παράσχουν, τόνισε στο μεταξύ στο Axios ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γερμάκ.

«Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αποφάσεις που θα βοηθήσουν να αλλάξει η στάση του Πούτιν. Πρέπει να καταλάβει ότι με τον Πρόεδρο Τραμπ είναι αδύνατο να παίζει παιχνίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμάκ.

Πάντως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο μετά την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση Άντριους, έμεινε έκπληκτος μαθαίνοντας την ανακοίνωση του Τραμπ ότι είχε μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και συμφώνησε να τον συναντήσει στην Ουγγαρία – τη λιγότερο φιλική προς την Ουκρανία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από skai.gr