Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στέγη του δημαρχειακού μεγάρου, όπου στεγάζεται το συναυλιακό κέντρο στο προάστιο της Μόσχας, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης των ενόπλων, ενώ σημειώθηκαν και ισχυρές εκρήξεις στο εσωτερικό του κτηριακού συγκροτήματος.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων είναι σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ, 40 και ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνάει τους 100.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Μυστήριο» εξακολουθεί να παραμένει ο αριθμός των ένοπλων δραστών, καθώς αν και αρχικά γινόταν λόγος για τρεις, εν συνεχεία πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε.

We mourn all those who have lost their lives in the despicable terrorist attack at the Сroсus City Hall venue in Moscow pic.twitter.com/W0pzL1yh7q

4 terrorists killed 60 people in Moscow. This is what Hamas did to x20 people on the 7th of October.

They called it resistance. Is this now a resistance? Will Russia have a peace deal with the terrorists and give them humanitarian aid? Let’s see. #Moscow pic.twitter.com/udHMLsYKal

— ‏יוניקורן כחול לבן (@kyrixermis) March 22, 2024