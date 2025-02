Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο κατοικιών βορειοδυτικά της Μόσχας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το Baza, ένα κανάλι του Telegram με επαφές στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει σοβαρές καταστροφές στο κτιριακό συγκρότημα Alye Parusa, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Explosion in Moscow residential complex

One person dead and four injured in the lobby of “Alye Parusa” residential complex in Moscow.

Authorities have launched a criminal investigation, but the cause remains unknown. Investigators and forensic experts are working alongside… pic.twitter.com/EoxRbtBDSO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2025