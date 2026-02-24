Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δυο τραυματίστηκαν στη Μόσχα τη νύχτα της Δευτέρας εξαιτίας της «πυροδότησης άγνωστου (εκρηκτικού) μηχανισμού» τον οποίο πυροδότησε «εγκληματίας» που επίσης σκοτώθηκε, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Περί τις 00:05 (σ.σ. τοπική ώρα), άγνωστος πλησίασε μέλη της Τροχαίας (…) που έκαναν περιπολία με όχημα στην πλατεία του σταθμού Σαβιέλοβα», και αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω Telegram.

Russian media report an explosion near Savyolovskaya train station in northeast Moscow shortly after midnight. According to initial information, an unidentified man approached a traffic police patrol car, after which an explosive device detonated. One traffic police officer was… pic.twitter.com/OYK6JiDJGZ — Brian McDonald (@BrianMcDonald_7) February 23, 2026

BREAKING 🚨 Explosion near train station in Moscow kills one police officer, wounds two others, local authorities say pic.twitter.com/Yr5Q47UDgD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 23, 2026

Σκοτώθηκε επί τόπου ο δράστης

«Ο δράστης πέθανε επιτόπου», πρόσθεσε 45 λεπτά αργότερα, διευκρινίζοντας ότι αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δύο, τραυματίες, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται.

Στην αρχική ανακοίνωση, το μοσχοβίτικο παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ο «κακοποιός» διέφυγε, προτού ανασκευάσει στη δεύτερη, αναφέροντας πως έπειτα από «επιτόπια εξέταση», και αφού μελετήθηκε υλικό «από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης», εντοπίστηκε νεκρός.

Άνοιξε ποινικός φάκελος

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σαβιέλοβα, στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, συγκαταλέγεται στους κυριότερους της ρωσικής πρωτεύουσας. Η ρωσική επιτροπή έρευνας έκανε γνωστό πως άνοιξε ποινικό φάκελο για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων της τάξης» και παράνομη κατοχή εκρηκτικών.

Δείτε βίντεο

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ