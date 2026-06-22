Στο προσκήνιο επανέρχεται η γεωπολιτική αντιπαράθεση στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς η Μόσχα στρέφει τα βέλη της κατά του Κιέβου, με αφορμή τις σχέσεις της με τη Λευκορωσία.

Ειδικότερα, η ρωσική πλευρά εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες κινήσεις της συνιστούν ευθεία απειλή για την εθνική κυριαρχία της Λευκορωσίας, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και στενούς συμμάχους της Ρωσίας στην περιοχή.

Η αντίδραση αυτή του Κρεμλίνου πυροδοτήθηκε από ένα τελεσίγραφο που εξέδωσε η ουκρανική κυβέρνηση, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας στις λευκορωσικές Αρχές.

Το Κίεβο απαιτεί από το Μινσκ να απομακρύνει άμεσα τους ειδικούς αναμεταδότες που βρίσκονται στο έδαφός του. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, οι συγκεκριμένες τεχνολογικές υποδομές χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά για την καθοδήγηση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία πραγματοποιούν πλήγματα σε ουκρανικούς στόχους.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε την Παρασκευή ότι μια εβδομάδα είναι αρκετή για τον Λευκορώσο Πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο για να μετακινήσει τον εξοπλισμό, ο οποίος όπως είπε, χρησιμοποιείται από την Ρωσία στις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι, αν δεν τον κάνει ο Λουκασένκο, θα το κάνει η Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος Πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, αναμένεται να συζητήσουν τις δηλώσεις του Ζελέσνκι στο « άμεσο μέλλον».

«Όσον αφορά την ίδια την απειλή, φυσικά, είναι απολύτως επιθετική: αποτελεί παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις μιας άλλης χώρας και παραβίαση της κυριαρχίας της», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Ωστόσο, δεν έχουμε καμία απολύτως αμφιβολία ότι η ηγεσία της Λευκορωσίας, καθώς και η ίδια η Λευκορωσία, είναι σε θέση να διαφυλάξουν την κυριαρχία τους.»

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το έδαφος της Λευκορωσίας για να εισβάλλουν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά το Μινσκ — όπου φιλοξενούνται ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα — δεν έχει εμπλέξει τα δικά του στρατεύματα και έχει δηλώσει ότι δεν έχει σχέδια να συμμετάσχει στον πόλεμο.