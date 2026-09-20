Ένα σαρωτικό κύμα επιθέσεων με εκατοντάδες drones έπληξε σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το πρωί τη Μόσχα και τα περίχωρά της, σημαδεύοντας με τον πλέον δραματικό τρόπο την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Ο απολογισμός των ρωσικών Αρχών κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς, δεκάδες κατεστραμμένα κτήρια και σημαντικά πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές, μεταξύ των οποίων και ένα νευραλγικής σημασίας διυλιστήριο πετρελαίου.

Ο κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, περιέγραψε μια χαοτική κατάσταση, ανακοινώνοντας πως η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε συνολικά 249 drones. Ο ίδιος επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων, καθώς μια γυναίκα 44 ετών και ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Η ένταση του περιστατικού αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του στο Telegram λίγο μετά τις 6 το πρωί (ώρα Ελλάδας), όπου προειδοποιούσε τους πολίτες με τη φράση: «Η επίθεση συνεχίζεται».

Οι συνέπειες από τις πτώσεις των συντριμμιών ήταν εξίσου σοβαρές, καθώς σε μία από τις πληγείσες περιοχές ξέσπασε πυρκαγιά όταν ένα drone κατέπεσε πάνω σε κτήριο, αναγκάζοντας τις Αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απομάκρυνση περίπου 400 ανθρώπων από τις κατοικίες τους.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, προχώρησε σε μια σειρά ενημερώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις δικές του αναφορές, τουλάχιστον 186 drones καταρρίφθηκαν από τις αντιαεροπορικές δυνάμεις εντός του αστικού ιστού της Μόσχας. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, αφορούσε το πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές, με τον Δήμαρχο να δηλώνει ότι «μια εγκατάσταση στην περιοχή του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας υπέστη ζημιές».

Παρότι έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα στο συγκεκριμένο σημείο και ότι ισχυρές δυνάμεις των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης κινητοποιήθηκαν αμέσως, η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την επιτυχία των πληγμάτων σε προστατευόμενους στόχους.

Το συγκεκριμένο, εξαιρετικά σημαντικό διυλιστήριο της Μόσχας αποτελεί βασικό πυλώνα του ενεργειακού εφοδιασμού και δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο παρόμοιων επιθέσεων. Οι ρωσικές Αρχές αποδίδουν σταθερά αυτά τα χτυπήματα στην Ουκρανία, καταγράφοντάς τα ως μέρος μιας ευρύτερης τακτικής φθοράς των στρατηγικών και ενεργειακών αποθεμάτων της Ρωσίας.